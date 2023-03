Non riesce proprio a decollare la storia tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Antonino e Ginevra si sono incontrati nella Casa del “Grande Fratello Vip” lo scorso settembre e hanno immediatamente catturato l’attenzione degli spettatori, che hanno intuito qualcosa di più di una semplice amicizia tra di loro. Tuttavia, la cantante è stata squalificata dal reality solo due settimane dopo il loro primo incontro, impedendo loro di approfondire ulteriormente la loro conoscenza. Nonostante ciò, Antonino ha continuato ad esprimere parole affettuose per l’ex concorrente del reality, che a sua volta ha descritto il loro rapporto come “intenso“. Dopo l’eliminazione dell’hair-stylist e un tenero bacio scambiato negli studi di Canale 5, sembrava proprio fosse arrivato il momento in cui i due ex vipponi potessero finalmente viversi liberamente ed iniziare una storia d’amore. Ebbene, a quanto pare, le cose sono andate diversamente.

Il magazine esperto di cronaca rosa “Chi” ha dato un aggiornamento sullo status della ‘coppia‘, che non sembrerebbe essere dei migliori. Secondo quanto spifferato dal giornale, Spinalbese si sarebbe alquanto raffreddato nei confronti della sorella di Elettra Lamborghini. Al momento, l’ex di Belen Rodriguez starebbe meglio da solo e vorrebbe dedicarsi completamente a sua figlia Luna Marì, stando lontano dal mondo della tv e del gossip di cui è stato un forte protagonista negli ultimi mesi. Come si è visto sui suoi social, dalla sua uscita dalla Casa, Antonino è stato molto impegnato tra lavoro, settimane della moda e, naturalmente, la sua bambina. Ma, di Ginevra, neanche l’ombra. Tuttavia, il settimanale ha voluto dare un’ultima speranza ai loro numerosi fan, scrivendo che, forse, l’ex vippone starebbe solo aspettando che la Lamborghini manifesti le sue vere intenzioni. Insomma, è davvero la fine dei “Gintonic”? Chissà…

Il rapporto tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez

Per quanto riguarda, invece, il legame tra Spinalbese e la sua ex Belen Rodriguez, i due sembrano essere in rapporti più che sereni. Come aveva già rivelato il parrucchiere in un’intervista a “Verissimo” l’ex coppia cerca di andare d’accordo il più possibile per il bene della figlia e si sentono regolarmente per parlare, per l’appunto, della piccola Luna Marì.