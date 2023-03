Dopo la chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo, Antonino Spinalbese ha rilasciato una lunga intervista al magazine Chi. Ha parlato della sua avventura alla settima edizione del Grande Fratello Vip, degli altri coinquilini, della figlia Luna Marì, del rapporto con Ginevra Lamborghini e del suo futuro fuori dal bunker di Cinecittà. Tra una dichiarazione e l’altra è stato impossibile non nominare Belen Rodriguez, la donna che ha reso popolare Antonino e che ha cambiato tutta la sua vita.

I due sono stati insieme pochissimo tempo e non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto. Perché si sono lasciati Belen e Antonino? A quanto pare per una questione di incompatibilità caratteriale. Alla rivista edita da Mondadori Spinalbese ha precisato:

“Ho capito che non era lei la mia donna ideale e che non ero io l’uomo ideale per lei. Oggi con Belen non parliamo di noi, ma solo di nostra figlia per poter conservare un legame in funzione del suo bene”

Dopo l’eliminazione al GF Vip Antonino Spinalbese ha riabbracciato la piccola Luna Marì, che ha quasi due anni. La bambina ha subito riconosciuto il padre nonostante i sei mesi di distacco. E oggi l’ex hair stylist non vuole più allontanarsi da lei e vivere ogni momento insieme. E chissà che la piccina non conosca presto Ginevra Lamborghini…

Tra la sorella di Elettra e Antonino c’è stata fin da subito un’alchimia e oggi i due ex gieffini vogliono esplorare ancora di più il loro legame. Spinalbese non ha esitato a definire la Lamborghini una persona semplice ma allo stesso tempo sensuale e molto materna. A tal proposito il 27enne ha dichiarato:

“Il futuro insieme a Ginevra? Voglio scoprirlo, nel senso che sono curioso di vedere cosa succederà. Per la prima volta nella vita vorrei non avere fretta”

Antonino Spinalbese e il lavoro dopo il Grande Fratello Vip

Per tanti anni Antonino Spinalbese ha lavorato come parrucchiere: il primo incontro con Belen è avvenuto proprio grazie a questa occupazione. Lei doveva partire per le vacanze a Ibiza, aveva bisogno con una certa urgenza di un hair stylist e così a casa sua è arrivato, grazie all’amica Patrizia Griffini, Antonino. Un colpo di fulmine per entrambi.

Da qualche tempo, però, il giovane ha abbandonato forbici e pettine per dedicarsi al mondo dell’imprenditoria e della tv. Ma ora il suo sogno è un altro e spera di raggiungerlo dopo il grande successo raggiunto al Grande Fratello Vip: