Antonino Spinalbese a ruota libera a Verissimo. Lo spezzino, reduce dalla lunga esperienza al Grande Fratello Vip 7, è stato protagonista di una lunga e intensa chiacchierata con Silvia Toffanin. Due i temi portanti della conversazione con la conduttrice: l’amore smisurato per la figlia Luna Marì, avuta assieme alla showgirl argentina Belen Rodriguez, e il rapporto attuale con quest’ultima. Dopo l’addio si è detto e scritto di tutto: da quel che si è capito, la rottura non è stata a tarallucci e vino. Tuttavia, come ha precisato lo stesso Spinalbese durante l’ospitata a Verissimo, ora le cose stanno migliorando.

Antonino Spinalbese parla del rapporto attuale con l’ex Belen: ecco come stanno le cose

Quando la padrona di casa, senza troppo girarci attorno, ha chiesto al giovane in quali rapporti è rimasto con l’ex compagna, quest’ultimo ha dichiarato: “Il rapporto con Belen è legato esclusivamente a mia figlia per via dei nostri caratteri particolari”. Le ruggini personali, però, sono state messe da parte da entrambi: “Siamo troppo innamorati di nostra figlia per comportarci in maniera sbagliata. All’inizio ero preoccupato, appena sono uscito dalla Casa del GF ho capito che io voglio bene a Belen, quindi è fortunata, è un’altra donna fortunata. E poi vogliamo bene alla nostra topolina. Più passa il tempo e più miglioreremo il rapporto”.

L’ex hair stylist ha mostrato un atteggiamento maturo, spendendo parole misurate e garbate. Il suo discorso è stato assai apprezzato da diversi telespettatori che si sono riversati sui social per rimarcare che Antonino sta ragionando in modo giusto e corretto per il bene sia della figlia sia dell’ex fidanzata. Largo poi ai motivi che hanno portato la love story con la Rodriguez su un binario morto:

“Non ha funzionato perché? La troppa velocità. Nel mio caso penso che fossimo destinati l’uno per l’altra in quel momento. Rifarei tutto, solo che avevamo un rapporto stupendo in due momenti estremamente diversi della nostra vita. Lei aveva già fatto tutto per essere soddisfatta della sua vita, io no. Io sono sempre stato dietro le quinte o in un camerino, riviverlo in prima persona è stato frustrante. Ma per amore si fa tutto. Io si, ero molto innamorato, altrimenti mai avrei fatto una figlia”.

Prima che iniziasse il Grande Fratello Vip e anche durante il reality show, diverse indiscrezioni volevano Belen tutt’altro che contenta della partecipazione al programma dell’ex. A proposito di ciò, Spinalbese ha spiegato:

“Se ho chiesto il suo parere prima di entrare al GF? Si e no, era più un avviso. Non era contentissima? Era più preoccupata per il distacco tra me e mia figlia, questo le fa onore. Poi certo, questo è un mondo delicato dove parole e discorsi possono essere fraintesi. I ricordi brutti li tengo per me sulla madre di mia figlia, e non avrebbe senso divulgarli. Le voglio bene. Ci tenevo a dirle che ho trovato una figlia educatissima, ho fatto i complimenti a Belen”.

Antonino Spinalbese e il legame con Ginevra Lamborghini: tempo al tempo

Infine il capitolo nuovi amori. Con Ginevra Lamborghini, conosciuta nel corso dell’avventura al GF Vip 7, c’è la possibilità che si sviluppi una relazione importante? Lei è una “bellissima e brava ragazza”, ha sottolineato Spinalbese. E ancora: “Mi ha colpito per la sua purezza. Senza pensare all’estetica, devo capire se riesco ad avere un rapporto solido e duraturo”. L’ex parrucchiere spezzino ha aggiunto che vorrebbe innamorarsi di nuovo, ma che prima di buttarsi a capofitto in una love story deve comprendere ancor più a fondo se stesso. Insomma, tempo al tempo.