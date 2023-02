Nella puntata del “Grande Fratello Vip” di lunedì 23 febbraio Antonino Spinalbese è stato definitivamente eliminato dal pubblico ed ha dovuto lasciare la Casa più spiata d’Italia. L’hair-stylist ha accettato con piacere il verdetto, dato che da tempo dichiarava di voler abbandonare il reality, ma di non poterlo fare a causa della penale che avrebbe dovuto pagare se avesse lasciato la trasmissione di sua spontanea volontà. Una volta arrivato in studio, l’ex Vippone ha chiuso la sua esperienza dando un inaspettato bacio a Ginevra Lamborghini, accontentando i numerosi fan dei “Gintonic”, che non aspettavano altro da mesi. Tuttavia, una volta tornato a casa, c’era un’altra donna ad aspettare il 27enne: sua figlia Luna Marì. Antonino, infatti, è tornato sui social e ha dedicato il suo primo post alla bambina avuta con Belen, condividendo un tenero video del loro rincontro con la didascalia: “Mi perdoni?”.

Nel tenero video, la piccola corre verso il papà sorridente e i due si lasciano andare in un dolcissimo abbraccio. Nonostante siano trascorsi più di quattro mesi, la bambina, che ha solo un anno e mezzo, ha immediatamente riconosciuto il padre. Questo fatto ha portato molti utenti del web a pensare che Belen Rodriguez, la madre della piccola Luna Marì, abbia costantemente parlato in modo positivo di Antonino con la figlia, mantenendola informata della sua presenza nella sua vita. In passato, la showgirl argentina aveva dichiarato in un’intervista a ‘Verissimo’ di voler garantire al suo ex fidanzato il maggior tempo possibile con la figlia e di non porre alcun limite a tale accesso. La sua posizione, infatti, è stata confermata quando la bambina ha avuto l’opportunità di incontrare il papà poco dopo la sua uscita dal reality show.

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: nuova coppia?

Come menzionato, prima Antonino e Ginevra Lamborghini ieri si sono scambiati un appassionato bacio durante la puntata del “Grande Fratello Vip”. Ma cosa è successo tra i due una volta finita la diretta? A quanto pare, i due avrebbero lasciato gli studi insieme e si vocifera che siano rimasti insieme fino a tarda notte. L’ex di Belen aveva più volte ammesso dentro la Casa di voler conoscere la sorella di Elettra una volta uscito, dunque in molti si chiedono cosa succederà adesso tra i nue: nascerà una nuova coppia? Non resta che attendere per scoprirlo.