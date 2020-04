Sossio tuona: “Zequila? Scuse mai arrivate”, e su Fernanda: “Mai offesa”

Grande Fratello Vip, non è ancora finita la guerra tra Sossio Aruta e Antonio Zequila: le ultime news

Sossio Aruta è tornato a parlare di Zequila e stavolta ha tuonato a proposito delle scuse che non sono ancora arrivate come lui vorrebbe. Oggi ha parlato attraverso i microfoni di Radio Radio, intervenendo nella trasmissione Non succederà più condotta da Giada Di Miceli. Appena cominciata l’intervista naturalmente subito è saltato fuori l’argomento Zequila. Sossio ha detto di essere felice di essere arrivato sul podio del Gf Vip 4, per lui è stata una grande vittoria anche il terzo posto visto che è entrato nella Casa a metà percorso. A proposito della promessa fatta da Zequila, cioè che sarebbe sparito dalla tv nel caso avesse vinto Sossio, quest’ultimo ha detto di non averci creduto affatto.

Sossio su Zequila: “Scuse non arrivate, e si è pure proposto di fare Pechino insieme”

“Lo reputo un chiacchierone e se avessi vinto io non penso che avrebbe lasciato la televisione. Ma a me non interessa”, ha detto Sossio. E sul percorso di Zequila al Gf Vip ha aggiunto: “Lui è entrato l’8 gennaio e tutti se lo ricordano per gli strafalcioni che ha fatto. […] Gli è tornato tutto contro, ha fatto una pessima figura e sto ancora aspettando le scuse”. E siamo giunti alle famose scuse che Sossio sta aspettando. Zequila le ha fatto, ma non come lui vorrebbe: “Ho letto da qualche parte che me le ha fatte, ma non mi sono arrivate. Le ha dette in qualche intervista o sui social, ma non sono bene accette. E non solo, si è pure proposto di fare Pechino Express insieme come due napoletani. L’ho letto da più parti, ma le scuse non mi sono arrivate. Magari arriveranno”.

Gf Vip, Sossio Aruta aspetta le scuse di Zequila: “Deve farlo pubblicamente”

Sossio ha poi ribadito ciò che pensa di Zequila, definendolo egocentrico e scorretto nel parlare della vita privata, andando oltre il gioco. Su come dovrebbero arrivare le scuse ha le idee chiare: “Da uomo dovrebbe farlo pubblicamente e non attraverso i social o interviste. Una volta fatto questo potremmo pensare a fare Pechino Express insieme. Non deve chiamarmi, mi ha offeso e ha provato a screditarmi pubblicamente e deve chiedermi scusa pubblicamente”. Ma Sossio ha parlato anche di altri concorrenti con cui ha avuto battibecchi, nella Casa o fuori dalla Casa. Ha parlato di Teresanna, ma ribadendo ciò che ha già detto al Gf Vip. A proposito di Fernanda Lessa invece ha chiarito la sua posizione. Ci sono stati scontri tra il marito di Fernanda e Ursula, così come tra le due coppie dopo la fine del Gf Vip.

“Fernanda Lessa? Mai offesa”, parla Sossio dopo il Gf Vip

Oggi Sossio ha spiegato: “Io non ho mai litigato nella Casa con lei. Ci siamo quasi evitati. Non ho avuto un rapporto. Capita in un gruppo, non puoi andare d’accordo con tutti. Poi ho saputo che suo marito mi avrebbe insultato pesantemente. Giustamente la mia compagna ha preso le mie parti”. Ha detto di aver solo imitato Fernanda ma come ha fatto con altri concorrenti. Ma tutto si fermava al gioco: “Non l’ho mai offesa. Non mi riferivo alla sua religione, quando mai. Non sapevo nemmeno di che religione fosse. L’ho solo imitata in alcuni atteggiamenti per far sorridere gli altri, ma non ho mai offeso e non ho mai litigato con lei”.