Fernanda, il video sconvolge. Sossio e Ursula: “Instagram faccia qualcosa”

Fernanda Lessa finisce nella bufera a causa di un video condiviso su Instagram: Sossio e Ursula sconvolti e preoccupati

Fernanda Lessa continua a scatenare forti accuse e critiche, anche dopo il Grande Fratello Vip. Questa volta, una Storia da lei condivisa su Instagram ha completamente mandato in tilt alcuni utenti, tra cui l’influencer Deianira Marzano e non solo. A parlare ora ci pensano anche Sossio Aruta e Ursula Bennardo, che si dicono sconvolti per quanto visto. Scendendo nel dettaglio, Fernanda ha condiviso sul suo profilo social un video che la ritrae con in mano un paio di forbici con le quali sembra voler simulare un attacco a sé stessa. Pare che con questo filmato la Lessa volesse ironizzare sullo stress causato dalla diffusione del Coronavirus. Ma sono tanti coloro che non hanno preso affatto bene il suo gesto. Molti utenti si stanno ribellando, tanto che lei stessa si è ritrovata costretta a difendersi dalle accuse. Il pubblico è convinto che Fernanda dia un cattivo esempio ai giovani che utilizzano Instagram e della stessa opinione sembrano essere anche Sossio e Ursula.

Fernanda Lessa nel mirino di moltissimi utenti sui social: Sossio e Ursula chiedono l’intervento di Instagram

“Ci sono arrivati dei messaggi con delle Storie sconvolgenti. Si può fare un video del genere con delle forbici?” Questo è ciò che dichiara Sossio, il quale sta ricevendo diversi messaggi da parte dei fan, che stanno accusando duramente Fernanda per il video da lei condiviso. “Io sono molto preoccupata. Assurda una cosa del genere, dovrebbero essere tolti i profili a questa persone. L’ho pensato anche sul marito: pur di prendere follower sono capici di qualsiasi cosa“, afferma intanto Ursula in queste ore. La Bennardo ammette di essere davvero sconvolta: “È vergognoso, sono scioccata. Conviene segnalare il profilo“. L’ex dama del Trono Over spera, inoltre, che Instagram faccia qualcosa per eliminare il profilo della Lessa.

Fernanda Lessa, lo sfogo: la modella brasiliana cerca di difendersi dalle accuse

“Spero che qualcuno faccia qualcosa per aiutare queste persone (lei e il marito), hanno bisogno di un recupero psichiatrico”, continua poi Ursula. Ricordiamo che la compagna di Sossio è stata protagonista di accesi scontri con il marito di Fernanda. La Bennardo condivide l’intervento di Deianira, anche lei irritata per il gesto compiuto da Fernanda sui social. Nel frattempo, la Lessa cerca di difendersi dalle numerose accuse che le stanno arrivando: “Persone nel mondo digitale: ‘Fernanda cattiva influenza’. Stessa persona quando accende la tv: ‘Gomorra, Trono di Spade, Casa di Carta, Breaking Bad, Walking Dead, Peaky Blinders, horror e trash generale”. Ma la modella brasiliana non termina qui il suo sfogo: “Non sono una farfalla, che prima del chirurgo era un bruco, ma un’Ape. Pungente, nata così, ma sa anche produrre il miele”.