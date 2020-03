Marito di Fernanda Lessa, Ursula pubblica chat private: insulti al veleno

Marito di Fernanda, Ursula Bennardo svela una chat privata su Instagram: insulti per Sossio Aruta

Ursula Bennardo, compagna di Sossio Aruta, decide di rendere pubblici alcuni messaggi che si sarebbe scambiata privatamente su Instagram con Luca, il marito di Fernanda Lessa. L’ex dama del Trono Over condivide delle chat, in cui non mancano insulti e dure critiche. Secondo quanto conferma Ursula, l’uomo avrebbe iniziato a scriverle forti insulti nei confronti di Sossio, il quale ha condiviso con Fernanda l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. Pare che a dare fastidio a Luca sia stata una battuta fatta dall’Aruta durante un momento di preghiera della Lessa. Il filmato che riprende la scena sembrerebbe non essere piaciuto al marito di Fernanda, che poi non avrebbe risparmiato Sossio. La chat, condivisa dalla Bennardo, inizia proprio con parole molto dure nei confronti dell’Aruta, come “ignorante”, “bestia d’uomo”, “decerebrato”, ” non ti fai schifo da solo”. Ursula, di fronte a questi messaggi, ha prontamente risposto e non le ha mandate a dire.

Ursula Bennardo, botta e risposta con il marito di Fernanda Lessa: l’ex dama furiosa

Solo ieri parlavamo dello scontro social tra Ursula e la fidanzata di Licia Nunez, Barbara Eboli. Oggi la Bennardo decide, invece, di condividere con tutti una chat, che riprenderebbe una sua accesa discussione con il marito di Fernanda. “Io sono suo marito e sono schifato e indignato dalla maleducazione e ignoranza di quella bestia, mentre uno sta pregando?” Avrebbe risposto così Luca a Ursula, la quale ha reagito di fronte ai molteplici insulti riservati a Sossio. L’ex dama è convinta che Luca cerchi visibilità, in quanto vivrebbe di riflesso a una moglie famosa. “Ma la fama non serve, l’unico motivo per cui sono andato un paio di volte in tv, vergognandomi, è per difendere mia moglie e nulla di più. […] Non a caso indosso gli occhiali perché provo vergogna”, avrebbe poi dichiarato Luca.

Marito di Fernanda Lessa e Ursula Bennardo: lui cerca di chiarire dopo lo scontro

“Comunque piacere sono Ursula, la sua compagna e credimi meglio un compagno come Sossio, che non ha studiato molto nella vita perché ha fatto altro ma una buona spontanea e ingenua che un essere come te forse colto ma cattivo e in cerca di fama. Tu sei pazzo e alcolizzato, credimi. Le persone come te mi fanno paura”, continua poi Ursula, come si legge sulla chat. Dopo di che, Luca avrebbe cercato di chiarire la situazione: “Magari a voce prima o poi ci si troverà a discuterne e a chiarire le questione, ma così per iscritto, diventa più complicato, ancora buona giornata”. Ursula, però, sembra non aver digerito per nulla le offese fatte a Sossio a inizio conversazione. La Bennardo, dopo aver condiviso questi screenshot, dichiara di non aver voluto lei stessa far uscire fuori queste chat prima, per non influenzare il percorso di Fernanda.