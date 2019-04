Sossio e Ursula figli, dedica inaspettata del calciatore dopo UeD

Uomini e Donne, Ursula e Sossio: il sogno della famiglia sta per avverarsi

Sossio Aruta è al settimo cielo. Dopo un lungo corteggiamento a Uomini e Donne (doveva farsi perdonare per quello che aveva fatto a Temptation Island), è riuscito a rubare nuovamente il cuore di Ursula Bennardo, che ha deciso di dargli una seconda possibilità. L’ex dama ha cercato in tutti i modi di dimenticarlo perché proprio non riusciva a farsi scivolare addosso quello che aveva subìto a Temptation Island, ma il sentimento nei confronti di Sossio non è mai svanito. A sorpresa, ha deciso di ascoltare il suo cuore e di ricominciare una storia con lui. Questa volta, però, non avrebbe accettato nessun suo errore.

La dedica di Sossio ai figli di Ursula

Sossio e Ursula stanno insieme da alcuni mesi e hanno sorpreso tutti con la notizia della gravidanza: la redazione di Uomini e Donne ha fatto un regalo stupendo per il bebè. Ora il calciatore ha voluto fare una dedica speciale ai figli di Ursula Bennardo. Ecco cosa ha scritto su Instagram: “Presto arriverà un fratellino o una sorellina. Voi, il senso della mia vita. E il mio angelo… Ursula! Vi amo immensamente”.

Sossio e Ursula news: speciali ringraziamenti a Maria De Filippi

Ursula, invece, ha scritto una dedica d’amore (prendendo in prestito alcuni versi della canzone Due destini dei Tiromancino) e ha fatto i dovuti ringraziamenti alla De Filippi, che le ha permesso di trovare l’anima gemella: “Siamo due destini che si uniscono, stretti in un istante solo. Grazie a Uomini e Donne, a Maria De Filippi, Lucia e a tutto lo staff. Siete stati una famiglia per noi. A chi dice che l’amore non esiste e che a Uomini e Donne non si cerca l’amore, rispondo: osservare questa foto”. Un’altra coppia del trono Over sta facendo passi importanti: quella formata da Stefano e Pamela!