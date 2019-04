Sossio e Ursula: il regalo della redazione per il figlio, il gesto di Armando

Sossio Aruta e Ursula Bennardo a Uomini e Donne: la redazione fa un regalo al bambino, il gesto di Armando e Riccardo

Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano in studio a Uomini e Donne per fare un annuncio speciale. Come già sapevamo, la coppia del Trono Over è in dolce attesa. Dopo una conoscenza abbastanza tormentata, i due sono riusciti a trovare la serenità e, dopo aver rivelato di volersi sposare, ecco che annunciano la gravidanza. Tutti in studio sono contenti di ricevere questa lieta notizia, in particolare Gianni Sperti. L’opinionista ammette che tutto questo è ancora più emozionante, poiché non se lo aspettava da uno come Sossio. Intanto, Maria De Filippi afferma che per la coppia c’è un regalo da parte di tutta la redazione del programma. Ursula apre il pacchetto, all’interno del quale c’è la camicetta della fortuna con scritto: “La redazione lo sa”. Il capo è bianco con la scritta rossa e piace molto a entrambi, che ringraziano con affetto la redazione. Forte emozione per Sossio e la Bennardo, che non riescono a trattenere le lacrime.

La coppia del Trono Over si commuove di fronte al regalo inaspettato della redazione. Dopo ciò, Maria li fa ballare. Il primo ad avvicinarsi è Riccardo Guarnieri. Ricordiamo che in passato i due cavalieri si sono spesso scontrati in trasmissione. I rancori passati ormai sembrano essere stati messi da parte da entrambi. Anche Armando Incarnato ci tiene a fare un gesto speciale per la coppia. L’uomo chiede la parola e ammette di essere molto felice per questa gravidanza. Non solo, il cavaliere ci tiene a dichiarare che è sicuro del fatto che l’Aruta ami davvero tanto Ursula. Qualche mese fa, Armando usciva insieme a Ursula, scatenando spesso l’ira di Sossio. Ora Incarnato fa un passo avanti nei confronti della coppia, con cui si congratula pubblicamente.

Sossio e Ursula in dolce attesa: Armando Incarnato ci tiene a fare i complimenti alla coppia del Trono Over

“Sono felicissimo per tutti e due, sei fortunato è una donna splendida. Lei ha tutelato tantissimo il rapporto tuo e suo. Io una volta ho ascoltato un audio, lui per quanto possa avere una testa di …. la ama davvero. Volevo baciare lei e stringere la mano a lui”, afferma Armando. Ursula abbraccia subito il cavaliere, a cui vuole molto bene e stessa cosa fa Sossio. Quest’ultimo dichiara di non essere una persona che porta rancore, quindi non c’è più alcun problema. Grande felicità per la coppia, contenta di attendere il loro primo figlio insieme che nascerà tra qualche mese.