Sossio e Ursula, a UeD promessa rivelatrice: Volpe, lettere, nuovo figlio

Ursula Bennardo e Sossio Aruta, a Uomini e Donne il racconto sul Gf Vip 4: “Ho pianto tantissimo”

Ursula Bennardo e Sossio Aruta oggi sono stati invitati a Uomini e Donne per parlare del loro rapporto e per la tanto attesa promessa di matrimonio di cui lui aveva parlato sia al Gf Vip 4 sia in collegamento nelle puntate del vecchio format della trasmissione. Pamela Barretta nel frattempo era in lacrime per le parole di Enzo Capo, e ancora non sapeva purtroppo ciò che le sarebbe successo; Sossio e Ursula però non avevano fatto caso alla donna e di certo la puntata non si poteva arenare su quanto accaduto con Enzo. Aruta ha così iniziato a spiegare cos’ha provato al Grande Fratello Vip 4 stando lontano dalla sua compagna e da sua figlia Bianca: “Ho pianto tantissimo e versato tante lacrime – queste le sue parole – perché ho avvertito la mancanza di Ursula e della bambina. Mi sono portato a casa la bellissima risposta che sono pazzamente innamorato di questa donna”.

Sossio e Ursula, Maria tifa per la Bennardo: “Ti è andata di lusso!”, poi le paure dopo Adriana Volpe

Poi le parole di Maria De Filippi: “L’ho visto litigare, piangere, ha fatto tutto…”. E il commento di Alfonso Signorini, che ritiene Sossio “un grande protagonista. Purtroppo – ha poi aggiunto – è entrato in ritardo ma ha saputo recuperare”. I tanti complimenti non hanno impedito a Sossio di ripercorrere i momenti più difficili passati al Grande Fratello, visto che si è sentito in colpa per aver lasciato da solo la Bennardo: “Mi sono sentito in colpa per averla lasciata da sola in un momento importante”. Il riferimento è ovviamente al Covid-19. “Ma lei è una donna forte, equilibrata – ha sottolineato Maria –… Ti è andata di lusso, Sossio!”. Aruta non ha potuto far altro che ribadirlo raccontando di aver avuto molta paura quando Adriana Volpe ha dovuto abbandonare la Casa. “Mi sono allarmato – ha aggiunto l’ex gieffino a un certo punto parlando sempre del Covid-19 – perché sapevo che una delle zone più a rischio era l’Emilia Romagna… Avevo i miei figli a Cervia”.

News Sossio e Ursula, cosa faceva lui al Gf Vip 4 e il sogno di un nuovo figlio: “Lei non ne vuole sapere”

“Mi scriveva lunghe lettere – queste le parole di Ursula –, queste lettere me le ha portate a casa. Mi sembrava un bambino a cui gli si toglie la mamma”. “Ho pensato di essere molto fortunato – ha continuato Aruta – perché, uscito dalla Casa del Grande Fratello, sapevo che avrei trovato qualcuno che mi avrebbe abbracciato”. “Ho avuto paura che potesse lasciare il programma, ma io potevo cavarmela da sola”, ha sottolineato un’Ursula soddisfatta del comportamento di Sossio nella Casa. Dopo la bellissima promessa Aruta ha anche confessato di volere un altro figlio: “Volevo anche Sossio junior ma lei non ne vuole sapere”. “Sono molto contenta per voi, penso che anche Alfonso lo sia”, queste le parole di una Maria contenta per una coppia che, diciamocelo, qualche tempo fa non aveva tutta la credibilità di cui gode oggi.