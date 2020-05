Enzo e Pamela, studio impietrito e Maria sconcertata: “Questi sono i tuoi”

Uomini e Donne, Enzo Capo e Pamela Barretta: rottura definitiva, la Dama esterrefatta

Quello che è successo oggi a Pamela Barretta a Uomini e Donne non lo augureremmo proprio a nessuno, né ci aspettavamo che Enzo Capo avrebbe mai fatto una cosa simile. Tutto è successo nel bel mezzo della puntata e ha impressionato anche Maria De Filippi che non si aspettava minimamente una reazione del genere da parte dell’ex della Barretta. Cos’è successo? Ve lo spieghiamo subito. Come abbiamo visto ieri, Enzo ha deciso di lasciare Pamela perché non accetta il suo comportamento mentre la Barretta crede che lui non sia pronto per una storia seria: si sono scambiati accuse reciproche e alla fine è emersa una sorta di incompatibilità che riguarda più la visione della vita che il carattere in sé per sé. Oggi durante la promessa di matrimonio di Sossio Aruta a Ursula Bennardo Pamela era in lacrime e successivamente, su domanda di Maria, si è detta assolutamente incredula rispetto a quanto le stava accadendo: “Mi sembra una scusa – queste le sue parole alla conduttrice –. O c’è altro sotto… Non mi sembra possibile… Mi sembra davvero una scusa, non è possibile”.

Enzo e Pamela, il gesto da brividi: studio pietrificato

Pamela non ha fatto in tempo a parlare che Gianni Sperti le ha dovuto dare una brutta notizia sorprendendo la stessa Maria: “Questi li ha lasciati Enzo e sono i tuoi vestiti”. Non ci sembra concepibile che una persona possa lasciare davanti a tutta Italia qualcuno che ha amato, o meglio non ci sembra concepibile che possa avvenire in questo modo. E le facce di Maria e dei presenti dicevano tutto. “Avrà incontrato qualche ventenne, sicuramente – ha sottolineato Pamela –. Quella è la sua ambizione”. Pamela si riferisce al famoso like lasciato da Enzo a una ragazza di ventun anni ma fossimo in lei ci sentiremmo sicuri da questo punto di vista: non si può negare che la Barretta sia una donna bellissima e sfidiamo chiunque a preferirle qualcuna soltanto perché più giovane. Ma torniamo a ciò che è successo in studio.

“Proprio una persona indelicata, sinceramente. Porti i vestititi in uno studio televisivo”, hanno commentato in studio. “Non ti sei persa niente, Pamela. Terribile, meschino!”, queste le parole di Valentina Autiero. “Ohi – ha detto a un certo punto Maria De Filippi –, se vuoi uscire esci”, e così Pamela ha fatto, come potete ben vedere nella foto che abbiamo messo in apertura del post. “Ridurre un rapporto a un sacchetto di carta – queste le parole di Maria – è un po’…”. L’aggettivo non l’ha usato ma la sua faccia diceva tutto. Sui social di entrambi il silenzio assoluto. O meglio, solo storie e post che dicono poco o nulla sulla puntata che abbiam visto.