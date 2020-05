Enzo e Pamela a Uomini e Donne: urla, foto, chat, news dopo la puntata

Pamela Barretta ed Enzo Capo, guerra a Uomini e Donne: “Bugiardo!”, urla da dietro le quinte

Tra Pamela Barretta ed Enzo Capo oggi è scoppiata una lite furiosa a Uomini e Donne che è terminata con il peggiore possibile dei finali: la coppia non ha voluto riprovarci, soprattutto per volere di Enzo, bisogna dirlo, che sembra essere rimasto molto scottato da alcuni atteggiamenti di Pamela. All’ex della Barretta vedere le immagini di loro assieme fa ancora male ma andare avanti per il momento non è qualcosa che pare intenzionato a fare: per lui Pamela ha esagerato in troppe cose, ad esempio lasciandolo senza dargli delle motivazioni valide. “Io – queste le parole di Capo prima che la Barretta entrasse in studio – sui social non ho mai parlato e oggi sono qui per dire la mia posizione. Pamela mi ha infangato moltissimo, onestamente sputare nel piatto dove hai mangiato… Mi hai dato del po…o per un ‘segui’ e un like a una ragazza di 21 anni. Lei sui social ha cominciato a offendermi”. Intanto – ha fatto notare Maria De Filippi – da dietro le quinte si sentivano delle urla: “Bugiardo!”, queste le parole della Barretta.

Enzo e Pamela, scontro per Instagram: tante accuse per motivi banali

Presentatasi a Uomini e Donne in splendida forma, Pamela ha dato la sua versione dei fatti sottolineando che Enzo non vuole che lei faccia complimenti ad altri ragazzi e che per molto tempo non ha voluto darle lo smartphone. A un certo punto ha tirato in ballo motivazioni più serie: pensa che lui sia una brava persona ma che non sia pronto, anche perché dirle che i figli “sono delle mamme” e pensare di lasciarla a casa la sera mentre lui si diverte fuori non è un buon modo per farle pensare a qualcosa di serio. Le accuse sono state reciproche, e il Cavaliere si è anche soffermato su Armando Incarnato: perché mettergli i like se avete condiviso qualcosa assieme e lui è a Uomini e Donne? Alla fine comunque si è capito che i motivi della lite fossero troppo blandi e che ci fosse qualcosa di più serio: è come se i caratteri non si incontrassero per costruire una storia importante. “Ridurre il vostro rapporto ai social – ha poi fatto notare Gianni Sperti – è veramente triste…”.

News Enzo e Pamela, cos’è successo dopo Uomini e Donne

Prima della puntata entrambi hanno pubblicato i post che seguono con chiari riferimenti alla propria storia d’amore. Se dopo la puntata Enzo è stato in silenzio Pamela ha invece condiviso tra le proprie storie alcune strofe delle canzoni Anche fragile di Elisa e La mia rivoluzione di Alberto Urso, nonché diversi messaggi di sostegno, tra cui quello di Cristina Incorvaia: “Meriti di sorridere, amica! L’amore è fatto di certezze… e carezze! Ricordiamolo sempre!”. Dite che torneranno insieme oppure li rivedremo di nuovo single nei rispettivi parterre a Uomini e Donne?