Sossio e Ursula matrimonio news: abito da sposa e prima parola di Bianca

Sossio e Ursula organizzeranno presto il loro matrimonio. Ad annunciarlo è la Bennardo, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. L’ex dama del Trono Over non può non parlare dell’organizzazione delle sue nozze con l’Aruta. A causa del lockdown e dell’attuale situazione che si sta ancora vivendo a causa del Coronavirus, Sossio e Ursula hanno dovuto mettere in stand by il tutto. Al momento, la Bennardo ammette di essere concentrata sull’organizzazione del primo compleanno della figlia Bianca. La piccola, il prossimo 11 ottobre, compirà un anno e la coppia sta preparando per lei una festa in una location vicino casa. Un evento importante, seguito dal compleanno di Sossio. Quest’ultimo, a dicembre, compirà 50 anni e Ursula è pronta a organizzare un party anche per questo evento speciale. Solo dopo, la Bennardo potrà finalmente concentrarsi sui preparativi del matrimonio. Probabilmente a gennaio, Ursula e Sossio si siederanno a tavolino e sceglieranno tutti i dettagli, soprattutto la data. Ed ecco che, nel corso dell’intervista, la Bennardo svela qualche anticipazione sull’abito da sposa.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, news sul matrimonio: anticipazioni sull’abito da sposa

Quando si sposeranno Sossio Aruta e Ursula Bennardo? Una data ancora non c’è, ma i preparativi sono stati rimandati al prossimo anno. Per conoscere tutti i dettagli, è necessario attendere ancora qualche tempo. Nei mesi passati, l’ex cavaliere ha chiesto a Maria De Filippi di essere la loro testimone. Non solo, la coppia ha svelato chi, tra i volti noti nel mondo dello spettacolo, verrà sicuramente invitato all’evento. Un’altra anticipazione riguardante il matrimonio viene fatta oggi dalla stessa Ursula e riguarda l’abito da sposa! Ha già qualche idea sul vestito che indosserà: “Non indosserò qualcosa di particolarmente principesco”. Il motivo? Ha già indossato un modello del genere quando si è sposata la prima volta, a 19 anni. Da allora i suoi gusti sono cambiati e sente, inoltre, di non avere “più l’età per un matrimonio ‘regale'”. Può anticipare che sarà “un abito particolare, originale e diverso”.

Sossio e Ursula, la scelta della data del matrimonio e la prima parola della figlia Bianca

Per quanto riguarda il periodo in cui si sposerà con Sossio, Ursula svela che lei preferirebbe in primavera inoltrata. Ma l’Aruta, invece, è più propenso a scegliere una data nel mese di giugno. Intanto, la Bennardo torna a parlare dell’esperienza dell’Aruta al Grande Fratello Vip, quando l’Italia si è ritrovata a vivere un periodo drammatico a causa della pandemia del Coronavirus. In questa fase della sua vita, Ursula riesce comunque a individuare un aspetto positivo: i suoi maggiori hanno trascorso molto tempo con Bianca, in particolare Michele, il più grande. La Bennardo fa sapere che la prima parola della piccola, a cinque mesi, è stata proprio Chichi, soprannome del fratello.