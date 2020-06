Sossio e Ursula matrimonio, invitati famosi: chi ci sarà e chi no

Fervono i preparativi per il matrimonio di Sossio e Ursula. Dopo la duplice proposta di matrimonio – arrivata prima a Uomini e Donne e poi al Grande Fratello Vip – l’ex coppia di Temptation Island Vip è pronta a compiere il grande passo. A causa dell’emergenza Coronavirus Aruta e la Bennardo hanno preferito far slittare l’evento al 2021. Per questo al momento non è stata ancora stabilita una data ma molto probabilmente sarà in estate. Non mancheranno gli invitati Vip, come confidato dall’ex calciatore di Campioni in un’intervista rilasciata al settimanale Mio. Il 49enne ha assicurato che inviterà Alfonso Signorini, Maria De Filippi e gli opinionisti televisivi Tina Cipollari e Gianni Sperti. Non mancheranno gli ex concorrenti del GF Vip ma alcuni non riceveranno mai l’invito…

Il matrimonio di Sossio e Ursula: “Ecco chi non inviterò”

“Tra i gieffini non inviterò Antonio Zequila, Teresanna Pugliese, Licia Nunez e Fernanda Lessa”, ha anticipato Sossio Aruta, che non vede l’ora di diventare il marito di Ursula Bennardo. Lo sportivo non ha dunque cambiato idea su alcuni ex protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. E la recente reunion a casa di Fabio Testi non ha fatto che incrinare ancora di più i rapporti. Sossio, come tanti altri ex gieffini, non ha infatti ricevuto alcun invito dalla Lessa, che è stata incaricata dal padrone di casa di organizzare il lungo weekend. Molto probabilmente alle nozze di Ursula e Sossio non mancheranno Aristide Malnati, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese, Antonella Elia, Paola Di Benedetto e Ida Platano del Trono Over. Senza dimenticare Valeria Marini, diventata grande amica della Bennardo grazie a Temptation Island Vip.

Sossio Aruta e Ursula sono già genitori della piccola Bianca

Per Sossio e Ursula si tratta del secondo matrimonio: entrambi hanno un divorzio alle spalle e tre figli avuti da altre persone. Se i ragazzi della Bennardo vivono ancora con la madre, gli eredi di Aruta abitano a Cervia. La coppia ha poi avuto una figlia, Bianca, nel 2019. I sei fratelli della piccola sono molto legati alla bambina anche se non tutti riescono a vederla con costanza. Sossio ha poi instaurato un bel legame con i figli di Ursula e la Bennardo ha fatto lo stesso con quelli del compagno. “Ursula è una donna d’altri tempi, una grande mamma. Sono stato molto fortunato ad incontrarla. Oggi le donne pensano a divertirsi mentre lei è molto pacata e con la testa sulle spalle”, ha dichiarato l’ex Cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne.