Fervono i preparativi per il matrimonio di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Dopo il battesimo della piccola Bianca, la coppia è pronta a convolare a nozze nel 2021. Ad oggi non è stata stabilita una data per via dell’emergenza Coronavirus ma sarà sicuramente in estate. Il motivo è presto detto: i promessi sposi intendono celebrare il loro amore con una romantica cerimonia in spiaggia. E all’evento prenderanno parte numerosi personaggi del mondo dello spettacolo dato che Sossio e Ursula hanno prima partecipato a Uomini e Donne e poi a Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip. Non solo, Aruta vuole accanto a sé una testimone di prim’ordine: la conduttrice Maria De Filippi. È stato lo stesso 49enne ad annunciarlo al settimanale Di Più, rivelando che al momento non ha ancora fatto la proposta alla moglie di Maurizio Costanzo. Il calciatore spera di ottenere un sì visto che è grazie a Queen Mary se la sua vita è notevolmente cambiata. Partecipando al Trono Over Sossio ha dimenticato i dolori del passato – come la fine del suo primo matrimonio avvenuta in maniera burrascosa – e ha conosciuto Ursula, la donna che gli ha regalato una nuova esistenza con amore e gioia e che lo ha reso padre per la terza volta.

Tanti invitati famosi al matrimonio di Sossio e Ursula di Uomini e Donne

“Se sono un uomo nuovo lo devo innanzitutto alla signora Maria De Filippi, perché quando anni fa mi diede la possibilità di prendere parte a Uomini e Donne vide in me la luce della disperazione. Della fatica di stare al mondo. Della voglia di rinascere. A lei sarò sempre grato e vorrei che accettasse di essere, quando sarò il momento, la mia testimone di nozze”, ha fatto sapere Sossio Aruta alla rivista edita da Cairo Editore. La presentatrice Mediaset accetterà la proposta dell’ex Cavaliere di Uomini e Donne? Intanto in una precedente intervista Sossio ha chiarito che al suo matrimonio ci saranno diversi personaggi famosi. Tra questi: Alfonso Signorini, Valeria Marini, Tina Cipollari, Gianni Sperti, Aristide Malnati, Andrea Denver, Patrick Ray Pugliese, Riccardo Guarnieri, Antonella Elia, Paola Di Benedetto. “Inviteremo tutti quelli che hanno fatto parte del nostro percorso”, ha aggiunto. Aruta ha però puntualizzato che non ci saranno alcuni ex protagonisti della sua edizione del Grande Fratello Vip ovvero: Antonio Zequila, Licia Nunez, Fernanda Lessa, Teresanna Pugliese.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo si sposano per la seconda volta

Per Sossio e Ursula si tratta del secondo matrimonio: entrambi hanno un divorzio alle spalle e tre figli avuti da altre persone. Se i ragazzi della Bennardo vivono ancora con la madre, gli eredi di Aruta abitano a Cervia. La coppia ha avuto una figlia, Bianca, nel 2019. I cinque fratelli della piccola sono molto legati alla bambina anche se non tutti riescono a vederla con costanza. Sossio ha poi instaurato un bel legame con i figli di Ursula e la Bennardo ha fatto lo stesso con quelli del compagno. Aruta ha già anticipato che le nozze con Ursula avverranno con rito civile, in spiaggia, con cena e danze dal tramonto all’alba.