Sossio chiude con Valeria: “Non ci tengo”, Ursula non ci sta e interviene

Gf Vip 4, Sossio Aruta non ha perdonato Valeria Marini dopo la catena di salvataggio

Sossio Aruta e Valeria Marini al Gf Vip hanno avuto uno scontro ieri sera a causa della catena di salvataggio. Ieri sera ci sono state due eliminazioni e il televoto per la seconda è scaturito dalle classiche catene di salvataggio. Quando è toccato a Valeria salvare qualcuno lei ha scelto Licia Nunez e non Sossio. Lui si sarebbe aspettato il contrario invece, sia perché si conoscono dai tempi di Temptation Island Vip ed è nata un’amicizia tra Valeria e Ursula Bennardo, sia perché lui l’ha salvata la scorsa volta proprio in nome di questa amicizia. La Marini invece ha voluto salvare Licia perché poco prima c’era stato un litigio tra l’attrice e Antonella Elia e Valeria ne ha preso le parti, quindi ha portato avanti la sua missione di difendere Licia anche nella catena di salvataggio.

Sossio chiude definitivamente con Valeria Marini: “Non ci voglio più avere a che fare”

La cosa non è piaciuta a Sossio, che si è scagliato contro Valeria! Lei ha provato a farsi perdonare, ha chiesto scusa ripetutamente e sembrava che a Sossio fosse passata. Poi c’è stato il televoto che ha visto l’eliminazione di Valeria e Sossio volare in finale. Un televoto con esito a sorpresa per qualcuno, ma veniamo a oggi. Nel daytime è andato in onda un confessionale di Sossio dopo la puntata e abbiamo scoperto che non ha per niente intenzione di perdonare la Marini! Queste le parole del primo finalista: “Hai fatto un gesto, mi stavi quasi condannando. Io con Valeria Marini non ci voglio più avere a che fare, sinceramente. Non mi interessa. È stata la mia più grande delusione e sinceramente non ci tengo ad avere un’amicizia del genere”.

Ursula difende Valeria Marini: “È un gioco e lo sa anche Sossio”

In queste ore è intervenuta anche Ursula sulla questione. Nelle sue stories di Instagram ha scritto: “Ti conosco bene amica mia e so che tu giocavi e hai fatto tutto in buona fede… In quel momento hai pensato che Licia non l’avrebbe salvata nessuno mentre Sossio eri convinta di sì”. Queste le parole a Valeria Marini, e poi ha aggiunto ancora: “È un gioco e lo sa anche Sossio. Ti voglio bene e so quanto tieni a me e a noi”.