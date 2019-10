Sossio e Ursula, il regalo di Simona Ventura per la nascita di Bianca

Sossio e Ursula, il regalo di Simona Ventura per la nascita della piccola Bianca

Venerdì 11 ottobre è nata la piccola Bianca, figlia di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Con il suo arrivo, la bambina è andata a suggellare l’amore che unisce gli ormai due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Il momento è stato per tutti molto commovente. Prima di tutto per i genitori ma anche per coloro che li seguono sui social. In tantissimi infatti hanno atteso con impazienza ed eccitazione questo momento meraviglioso. Ursula e Sossio, poi, hanno condiviso con i loro fan tutti i momenti della gravidanza, dall’inizio sino alla fine con tantissima emozione. Dopo la nascita di Bianca sono molteplici gli auguri che sono arrivati alla coppia e tra questi ci sono quelli di Simona Ventura che ha fatto ai genitori un regalo molto carino.

Il regalo di Simona Ventura a Sossio e Ursula per la nascita di Bianca

Simona Ventura conosce molto bene Sossio e Ursula perché li ha accompagnati nel reality dei sentimenti. La coppia, infatti, partecipò alla prima edizione di Temptation Island Vip che fu presentata proprio dalla conduttrice bolognese. Lei sembra aver nel cuore questi due innamorati, non a caso tempo fa chiese loro come stessero tramite i social. E oggi Super Simo ha dimostrato ancora una volta di tenere davvero ad entrambi. Ursula Bennardo ha mostrato tramite una Instagram Story il dono che ha ricevuto dalla showgirl: un bellissimo mazzo di fiori accompagnato da un dolcissimo biglietto che recita: “Benvenuta Bianca e congratulazioni a mamma e papà”. La compagna di Sossio ha ringraziato la Ventura ed ha commentato: “Un gesto davvero dolce ed emozionante”.

Sossio e Ursula, per la nascita di Bianca due anelli molto speciali

La piccola Bianca è nata venerdì 11 ottobre alle 8:38 di mattina. A darne l’annuncio sui social è stato un emozionato papà Sossio che ha scritto: “Ore 08.38… È nata… La nostra principessa Bianca… Ti amo Ursula e grazie di questo immenso dono”. Il calciatore sembra aver fatto anche un prezioso regalo alla sua amata. Aruta infatti, sempre sui social, ha mostrato due splendidi anelli, indossati da lui e dalla sua dolce metà, con su inciso il nome della nuova arrivata.