Ursula Bennardo ha partorito, è nata Bianca: le parole di papà Sossio

Uomini e Donne, Ursula e Sossio genitori: è nata la figlia Bianca! La coppia al settimo cielo

Finalmente è nata Bianca, la figlia di Ursula e Sossio! La Bennardo ha partorito stamattina, dopo una lunga attesa. Sembrava che la bimba dovesse nascere da un momento all’altro negli ultimi giorni, invece Ursula ha partorito oggi, 11 ottobre. Una data che i due del Trono Over conserveranno nei loro cuori per sempre, insieme al 14 febbraio, giorno in cui si sono conosciuti. La loro storia è stata molto travagliata, a proposito di travaglio visto che parliamo di un parto oggi. Alla fine però l’amore ha trionfato tra Sossio e Ursula e oggi hanno coronato il loro sogno non con le fedi nunziali, ma ancora meglio: con la nascita della figlia Bianca. Sia Sossio sia Ursula hanno già dei figli, tutti maschi, avuti da precedenti relazioni. Due per Sossio, ben tre per Ursula.

Ursula ha partorito, l’annuncio di Sossio: “La nostra principessa”

La loro bella famiglia allargata ha accolto oggi la femminuccia, destinata a diventare la principessa di casa. Non abbiamo molti dettagli sulla bimba, per esempio il peso, ma sappiamo che è nata stamattina alle 8.38. A dare l’annuncio è stato papà Sossio: “Ore 08.38… È nata… La nostra principessa Bianca… Ti amo Ursula e grazie di questo immenso dono”. Insieme a queste parole, l’ex Cavaliere di Uomini e Donne ha postato la prima foto di Bianca, ma in cui si vede solo la sua manina che è poggiata sulla mano di mamma Ursula. Almeno crediamo sia la mano di Ursula, visti gli anelli. Sossio ha anche postato la foto tra le stories, dedicando alla figlia la canzone Piccola stella di Ultimo.

Ursula e Sossio, è nata la figlia Bianca: la Bennardo ha partorito

Tutto è andato bene, sembra di capire: se ci fossero state complicazioni, di sicuro Sossio lo avrebbe almeno accennato. Non resta che aspettare che mamma Ursula e papà Sossio parlino ai fan con più calma e tranquillità per saperne di più sulla bimba e su come è andata! E chissà se mostreranno subito una foto della figlia Bianca… Intanto, diamo tutti un caloroso benvenuto al mondo alla piccola e tanti auguri ai genitori Sossio e Ursula!