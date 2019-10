Sossio Aruta e Ursula Bennardo presentano Bianca: il suo primo video

Uomini e Donne, Ursula e Sossio presentano la piccola Bianca. Ecco il video

L’11 ottobre 2019 è nata Bianca, la figlia di Ursula Bennardo e Sossio Aruta. Diciamoci la verità, la bambina era tanto attesa anche perché i suoi genitori hanno voluto condividere il meraviglioso momento della gravidanza sui social con i loro tantissimi followers. La bambina è dunque venuta al mondo abbracciata da un fascio ricco d’amore sia dei suoi genitori e sia di tutte le persone che gli stanno accanto, anche virtualmente. Da quando è nata Bianca la curiosità di vederla è stata sin da subito tantissima. Il papà si è lasciato andare a qualche dichiarazione dicendo che ironicamente non ha ‘preso’ il suo naso e che somiglia molto più alla sua mamma, che è stupenda. Ieri poi la coppia ha annunciato che ha voluto mostrare al mondo la loro piccola nel modo più pulito possibile: tramite il magazimne Di Più.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta presentano la piccola Bianca

E lì, tra quelle pagine si è potuto ammirare per la prima volta il viso dolcissimo della piccola Bianca. Ursula e Sossio, però, non si sono di certo dimenticati dei loro fan, che li seguono appunto tramite i social, e stamattina hanno voluto fare loro un regalo meraviglioso. Sul profilo dell’Aruta è infatti apparso un video bellissimo dove si vede la piccolina che molto probabilmente si è appena svegliata, pronta a vivere un nuovo giorno con mamma e papà. “Buondì a tutti … Io sono Bianca Aruta – si legge nella didascalia del video – Figlia di Ursula Bennardo e Sossio Aruta, detto zonzolo. E non solo, anche figlia del programma Uomini e Donne. Grazie a te, Maria De Filippi, i miei genitori si sono incontrati, amati e io sono il frutto di tutto questo. Buona domenica a tutti”. Insomma, l’ex protagonista del Trono Over non si è di certo dimenticato di ringraziare la trasmissione in cui ha conosciuto la madre di sua figlia e, ovviamente, la padrona di casa.

L’arrivo di Bianca tra qualche difficoltà e tanta gioia

Insieme alle fotografie, su Di Più è apparsa un’interessante intervista dove Ursula ha confessato di aver avuto qualche problemino prima del parto. La piccola Bianca con il suo arrivo ha però portato davvero tanta gioia. E la coppia ha ricevuto tantissimi auguri da parte di tantissime persone, tra le quali Simona Ventura che ha fatto loro uno splendido regalo.