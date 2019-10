Sossio e Ursula: verità foto Bianca, matrimonio e prossimi figli: “Basta così”

La foto di Bianca, la figlia di Sossio e Ursula: tutta la verità

Ursula e Sossio hanno mostrato la foto di Bianca al settimanale Dipiù. Ha avvisato tutti i suoi follower di Instagram attraverso una story: da alcuni giorni si chiedono quando sarebbe arrivato il momento in cui avrebbero mostrato il volto della figlia. E quel momento è arrivato. Niente diretta di Instagram, niente di niente; hanno preferito un’esclusiva su Dipiù, in cui hanno parlato anche della possibilità di avere altri figli, di celebrare un matrimonio e della preoccupazione per la gravidanza.

Confessioni Ursula Bennardo sulla gravidanza e futuri figli con Sossio Aruta

Ursula Bennardo ha avuto dei problemi pochi giorni prima del parto, come ha spiegato alla rivista Dipiù: “Era previsto che mi sottoponessi al parto cesareo per evitare che la bambina si affaticasse e perché, a 37 anni compiuti, sarebbe stato troppo rischioso anche per me affrontare il travaglio e farla venire al mondo in modo naturale. Una decina di giorni prima della data in cui era previsto che facessi il cesareo, ho cominciato ad avere delle forti contrazioni. Era il segnale che Bianca voleva nascere, però non era ancora il momento”.

Matrimonio Sossio e Ursula: i nuovi progetti della coppia

Ha poi spiegato perché hanno deciso di chiamarla così: “Bianca è il nome di mia suocera, la mamma di Sossio: una donna cui voglio profondamente bene, una donna buona e discreta che, in questi giorni di rientro in casa, mi sta aiutando in tutto”. Altri figli in futuro? Questa, la sua risposta: “No, basta. Pensi che io già prima di incontrare Sossio avevo fatto una visita perché desideravo non avere più figli. Siamo felici così. Ora io e Sossio preferiamo crescere Bianca e pensare un po’ a noi stessi”.

E infine ha fatto una confessione sul matrimonio. Ci sarà davvero? Queste sono state le sue parole: “Il giorno dopo la nascita di nostra figlia, Sossio mi ha regalato le fedi nuziali sulle quali è inciso il nome della nostra bambina. La mia con un diamante, la sua senza. Avremmo tanto voluto sposarci in chiesa. Unirci civilmente ci sembra troppo poco, alla stregua di un contratto. Così abbiamo deciso di far benedire le nostre fedi durante una grande e gioiosa cerimonia e per noi sarà come sposarci davanti ai nostri figli, ai parenti e agli amici che abbiamo conosciuto da Uomini e Donne in poi”.