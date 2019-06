Sossio Aruta, la dedica a Ursula Bennardo dopo la polemica che l’ha travolta

Sossio e Ursula, la vita dopo Uomini e Donne Over

Va tutto a gonfie vele tra i sempre sorridenti Ursula Bennardo e Sossio Aruta di Uomini e Donne Over; la coppia attende un bambino, sta scegliendo la location per il matrimonio dell’anno prossimo e guarda al futuro con entusiasmo, grinta e speranza aggiornando continuamente i propri fan con foto, video, canzoni e molto altro ancora. Recentemente tuttavia Ursula è stata protagonista di una polemica piuttosto accesa che l’ha molto provata perché relativa a un argomento molto delicato: la quasi neomamma infatti non ha usato belle parole nei confronti dei bisessuali, e questo ha scatenato polemiche a non finire tra i follower.

Uomini e Donne Over, Sossio dedica All of me a Ursula

La polemica ora sembra essersi placata, anche se forse sarebbe stato meglio se Ursula non avesse mai affrontato l’argomento in quel modo: è difficile infatti non cadere nei pregiudizi o nei luoghi comuni, anche inconsapevolmente e ingenuamente, quando non si conoscono certe realtà (ciò non giustifica, chiaramente, tutti gli attacchi che la donna ha ricevuto per un’opinione, tra l’altro espressa in modo tutt’altro che sgarbato). Sossio comunque sa bene come far tornare il sorriso alla sua compagna e tra un giorno di mare e l’altro ha avuto il tempo di dedicarle delle strofe di una canzone molto bella, All of me di John Legend: “Cause all of me loves all of you, love your curves and all your edges, all your perfect imperfections, give your all to me I’ll give my all to you”. Un ottimo modo insomma per cancellare i pensieri negativi e ritornare a pensare al futuro.

Il futuro di Sossio e Ursula

Perché di cose a cui pensare tra l’altro Sossio e Ursula ne hanno parecchie: la location del matrimonio sembra essere stata decisa (o quasi), la bimba sta per nascere e chissà quante occasioni lavorative potrebbero presentarsi visto che entrambi sono ormai ricercatissimi. Noi ovviamente saremo qui ad aggiornarvi!