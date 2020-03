Sossio al GF ha fatto un errore? Ursula insospettisce: “Quando esce..”

Sossio e Ursula, lui ha commesso un errore al GF Vip? Lei pronta a dargli una piccola lezione

Sossio Aruta al Grande Fratello Vip ha commesso un errore? A insospettire oggi è Ursula Bennardo, che su Instagram fa sapere di voler dare una piccola lezione al compagno. Scendendo nel dettaglio, il pubblico chiede all’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne se è felice del percorso che sta facendo Sossio nella Casa più spiata d’Italia. Ursula, naturalmente, confessa di essere anche lei contenta per l’esperienza che sta vivendo l’Aruta, ma pare che qualcosa l’abbia particolarmente infastidita. La Bennardo utilizza comunque delle emoticon che ridono, dunque nulla di grave. Sembra proprio, però, che Sossio abbia commesso qualche errore nella Casa. A questo punto, i fan non possono non essere curiosi di scoprire il motivo per cui Ursula voglia dare una piccola lezione all’Aruta quando uscirà dal reality. L’ex dama, però, anticipa che il pubblico poi saprà tutto. La sua affermazione precede, anche in questo caso, delle emoticon che ridono.

Ursula Bennardo insospettisce i fan: l’ex dama felice per il percorso di Sossio, ma qualcosa l’ha infastidita

Nulla di grave, ma sembra che Sossio sia riuscito comunque a infastidire Ursula. La scorsa puntata abbiamo visto l’Aruta scagliarsi contro Valeria Marini, durante il salvataggio in diretta. Forse la Bennardo potrebbe essersi infastidita di fronte all’accanimento del compagno nei confronti della sua cara amica. Non solo, più volte l’Aruta è stato ripreso per il tipo di ‘abbigliamento’ che usa nel reality. Infatti, l’ex cavaliere del Trono Over gira spesso per la Casa senza maglietta e Alfonso Signorini gliel’ha fatto notare. Sarà questo il motivo per cui Ursula ha intenzione di dargli una lezione? “Solo che avrà comunque un pugno in testa quando uscirà“, dichiara la Bennardo sul social.

Ursula Bennardo, difficoltà in questo periodo: il figlio più grande cerca di aiutarla

“Poi saprete”, continua Ursula, suscitando curiosità nei fan che la seguono. Intanto, sono molti a chiederle come sta affrontando questo periodo, con i suoi quattro figli. Fortunatamente il più grande un po’ la aiuta, ma è difficile per lei gestire tutto. Questa situazione che sta vivendo l’Italia le causa un po’ di tristezza, ma riesce comunque a ricaricarsi: “È importante che in questo periodo siamo più forti che mai. Alla fine ci è chiesto di stare a casa, nella nostra casa”. Ricordiamo che, solo qualche giorno fa, Ursula aveva inviato una lettera a Sossio, facendogli sapere che la loro piccola Bianca aveva avuto dei problemi di salute.