Sossio, la lettera di Ursula: “Nostra figlia Bianca si è ammalata”

Bianca, la figlia di Sossio e Ursula ha avuto la bronchiolite: la lettera della Bennardo

Continua l’avventura di Sossio Aruta al Grande Fratello Vip. Nonostante l’emergenza Coronavirus il reality show di Alfonso Signorini va avanti e l’ex Cavaliere del Trono Over sta diventando sempre più protagonista di questa edizione. Intanto Ursula Bennardo, compagna del “Re Leone”, è rimasta a casa, in Puglia, con la figlia Bianca, nata lo scorso autunno. La lontananza da Sossio non è facile per Ursula, che deve badare anche ai tre figli avuti da un precedente rapporto. La Bennardo si è sfogata in una lettera pubblicata su Di Più – nel numero in edicola da sabato 14 marzo – raccontando di alcuni problemi di salute che la neonata ha dovuto affrontare nelle ultime settimane.

Cosa è successo alla figlia di Sossio: il messaggio di Ursula Bennardo

“Dopo la tua partenza nostra figlia è stata poco bene di salute. Ha avuto la bronchiolite, una infezione che le ha provocato febbre, tosse, catarro e difficoltà respiratorie. In questo brutto periodo, ho avuto tanta paura per lei. L’ho fatta immediatamente visitare dal pediatra, che mi ha tranquilizzato, mi ha detto che si sarebbe velocemente ripresa”, ha raccontato Ursula Bennardo alla rivista edita da Cairo Editore. “Nel lettone la nostra Bianca ti cerca con la manina perché è abituata alla tua presenza”, ha aggiunto l’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. Guardando le stories Instagram dell’ex Dama sembra che ora la piccola Bianca sia guarita del tutto: il suo sorriso è protagonista di tanti selfie e video.

Sossio al Grande Fratello Vip: Ursula sente la mancanza del compagno

“Ti scrivo per dirti che senza di te, senza il tuo aiuto, qui la fatica si sta facendo sentire. La nostra squadra, come la chiami tu, sta sentendo la mancanza del suo capitano: dell’elemento che fa lo spogliatoio, di quello capace di creare il gruppo e di gestire il tempo e le energie”, ha ammesso Ursula Bennardo. “Sossio, mi manchi. Abbiamo bisogno di te e tu, amore mio, dimmi sinceramente: hai ancora bisogno di noi?“, ha concluso la 37enne. Come reagirà Aruta a questa missiva?