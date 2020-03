Sossio, regalo per Ursula. Lei in lacrime: “Non bello non averlo qui”

Sossio Aruta, al GF Vip confeziona un regalo ‘fai da te’ per Ursula e il loro anniversario. Lei scoppia in lacrime e stacca la diretta social: “Non bello non averlo qui”

Sossio Aruta in versione romanticissima al Grande Fratello Vip. Nella serata odierna il calciatore ha confezionato un dolce regalo ‘fai da te’ per la sua Ursula Bennardo. L’occasione è stata il festeggiamento dei loro due anni d’amore. Traguardo che tagliano il 4 marzo. Ma che cosa si è inventato l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne? Ha preso molti bicchieri di plastica vuoti e nel giardino della Casa più spiata d’Italia ha realizzato una scritta gigante con essi: “4/3/2018 Ti amo Ursula”. Dalla serie, basta pensiero e fantasia per far capitolare una donna. Eh sì, perché Ursula è proprio capitolata, scoppiando a piangere e staccando da Instagram, social su cui stava condividendo con i fan il gesto del compagno. Troppa emozione e un po’ di amarezza per l’ex dama, che ha confidato che le sarebbe piaciuto che Sossio fosse al suo fianco nel giorno speciale.

Ursula Bennardo: “Forse non siete abituate a vedermi piangere ma sono molto emozionata in questo momento”

“Forse non siete abituate a vedermi piangere ma sono molto emozionata in questo momento”, ha sussurrato Ursula, riprendendosi in una serie di Stories Instagram mentre Sossio stava dando vita alla sua idea e alla sua dedica. “Sono troppo emozionata”, ha aggiunto l’ex dama. Poi una punta di amarezza: “Sono otto giorni che manca, non averlo con me in un giorno così importante non è bello”. Infine la Bennardo ha chiuso la diretta social, facendo apparire il seguente messaggio: “Diretta chiusa per commozione, ti amo”.

Sossio e Ursula, dopo i tira e molla il frutto d’amore: Bianca

Ricordiamo che Ursula e Sossio sono stati seguitissimi al Trono Over di Uomini e Donne in passato. La coppia ha partecipato anche a Temptation Island Vip. Dopo alcuni tira e molla, è poi giunta una lieta notizia. La gravidanza della Bennardo. Così, l’11 ottobre 2019 è nata la piccola Bianca. Oggi Aruta e l’ex dama sono saldissimi e più innamorati che mai.