Sorelle Provvedi, lo scoop: “Il loro futuro potrebbe cambiare per sempre”

Silvia e Giulia Provvedi entreranno presto a far parte del mondo del cinema? Le Donatella – così si sono fatte conoscere sul piccolo schermo diversi anni fa – in questi mesi hanno incuriosito spesso i fan condividendo foto e video sul set di un film. Ma le due gemelle, spesso protagoniste nella cronaca rosa, non hanno mai rivelato alcun dettaglio al riguardo. Oggi spunta fuori un’indiscrezione che le vede al centro di un progetto cinematografico molto importante. A parlarne è The Pipol Tv, con una serie di foto che ritraggono Silvia e Giulia in sala di montaggio.

“In queste ore a Silvia e Giulia Provvedi sono chiuse in sala montaggio ma non per registrare una canzone”, così parte l’indiscrezione che vede protagoniste Le Donatella. Le due sorelle seguitissime e amatissime sui social confermano tutto, riportando l’hashtag #lacaliforniafilm e scrivendo ‘Colonna sonora’. Pare che abbiano girato “una pellicola molto, molto importante”. Per loro si starebbe addirittura aprendo “una porta impegnativa e seria che potrebbe cambiare il loro futuro per sempre”.

Questo ciò che si legge in questi minuti. E sembra che le due sorelle Provvedi siano al centro di questo “progetto cinematografico tra i più importanti per la prossima stagione”. Dunque, sembra proprio che per loro sia arrivato il momento di dedicarsi a tutt’altro, ovvero al mondo del cinema. Sarà davvero così? Con la loro conferma si può dire di sì.

Ora la curiosità dei fan crescerà ulteriormente sul film che Silvia e Giulia Provvedi stanno girando da mesi, cambiando spesso colore e taglio dei capelli. Sicuramente ci penseranno loro a comunicare al pubblico qual è questo importante progetto cinematografico che le vedrà al centro della scena in un campo per loro totalmente nuovo.

Silvia e Giulia Provvedi, cosa fanno oggi

Le due gemelle, approdate in tv con X Factor e vincitrici dell’Isola dei Famosi 2015, sembra abbiano abbandonato da tempo il mondo della musica. Hanno preso parte ad altri programmi televisivi, come il Grande Fratello Vip. Sono state sotto le luci dei riflettori per via delle loro love story. In particolare, Silvia Provvedi ha vissuto una tormentata relazione con Fabrizio Corona e ha poi ritrovato la felicità a fianco di Giorgio De Stefano, suo compagno attuale.

Dal loro amore è nata la figlia Nicole, ma oggi purtroppo sono separati in quanto lui si trova ancora in carcere dall’estate 2020 con l’accusa di associazione mafiosa. Silvia e Giulia Provvedi hanno sempre dimostrato di essere molto unite e continuano a farlo. I loro fan si divertono a seguire immagini e video condivisi sul loro profilo ufficiale di Instagram, dove mostrano il loro fortissimo legame. Al contrario della sorella, Giulia è attualmente single, dopo aver visto naufragare la sua storia d’amore con Pierluigi Gollini.