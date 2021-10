Giulia Provvedi si svela: la fine con Gollini e la storia con Francesco Sole

Giulia Provvedi, componente de Le Donatella, è tornata a parlare della fine della sua love story con Pierluigi Gollini. Una storia d’amore importante, con tanto di convivenza e progetti di coppia importanti. Eppure finita nonostante i tiri e molla, i gossip e le malelingue. Di questa rottura il calciatore non ha mai voluto parlare e anche l’ex vincitrice dell’Isola dei Famosi è rimasta in silenzio. Almeno fino ad oggi: in un’intervista rilasciata a Novella 2000 la 28enne ha raccontato cosa è davvero successo con l’ex portiere dell’Atalanta.

Perché è finita tra Giulia Provvedi e Gollini

Alla rivista diretta da Roberto Alessi Giulia Provvedi ha rivelato a proposito della sua lunga e intensa relazione con Pierluigi Gollini:

“Ero innamoratissima di lui. È stata la mia storia importante, quella in cui abbiamo parlato di futuro. Poi non ci siamo incastrati ed è finita. È stata una bella batosta, sono stati tre anni bellissimi, ci vogliamo ancora molto bene, ci supportiamo”

La gemella di Silvia Provvedi, che oggi è single, ha aggiunto:

“Dopo una relazione così importante bisogna avere il tempo di metabolizzare e non sono quella che ha voluto tuffarsi tra le braccia di qualcun altro per non vivere dei momenti di malinconia”

La verità su Francesco Sole

La scorsa estate Giulia Provvedi è stata avvistata più di una volta accanto a Francesco Sole, scrittore, youtuber e conduttore nonché ex fidanzato dell’ex tronista di Uomini e Donne Giulia Cavaglià. Qualcuno ha subito parlato di relazione tra la Provvedi e Sole ma l’ex concorrente di X Factor ha seccamente smentito:

“Francesco è un ragazzo d’oro. Lavoriamo anche insieme e lui sarebbe stato il Principe Azzurro perfetto, ma c’è una grande amicizia che ci lega. Senza ombra di dubbio è una persona speciale per me”

Dunque nessuna liaison tra Giulia Provvedi e Francesco Sole, che sono solo amici e nulla più. Un grande feeling che però non è mai sfociato in una relazione travolgente e passionale.

La vita privata di Silvia Provvedi

Oggi Giulia Provvedi è single e completamente dedita al lavoro e alla piccola Nicole, la figlia della sorella Silvia. Quest’ultima è ancora legata al compagno Giorgio De Stefano, in carcere dall’estate 2020 con l’accusa di associazione mafiosa.

In una recente intervista Silvia Provvedi si è detta fidanzatissima: l’ex fiamma di Fabrizio Corona crede con convinzione nell’innocenza del compagno, che l’ha resa madre. Silvia ha detto che continua ad attendere il ritorno di Giorgio a casa mentre la loro bambina cresce serena e spensierata.

Cosa fanno oggi Le Donatella

Dopo aver partecipato a X Factor, Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip, Le Donatella si sono affermate come performer. Presto torneranno in televisione con un progetto top secret dopo aver svolto il ruolo di giurate nella prima edizione di All Together Now, lo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker.