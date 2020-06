Sophie Turner incinta davvero, Joe Jonas papà: le foto scattate di nascosto

Joe Jonas diventa papà, le foto di Sophie Turner incinta che confermano il gossip

I fan di Sophie Turner e Joe Jonas saranno felici di quest’attesissima conferma: l’attrice di Sansa Stark del Trono di Spade è incinta davvero del cantante, e le foto questa volta parlano chiaro; a pubblicarle è stato People che ha immortalato la coppia d’innamorati per le vie di Los Angeles con lei che indossa un outfit che non lascia spazio a dubbi: dalle felpone che usava agli inizi è passata infatti a dei comunque altrettanto comodi leggings a vita alta. Non sappiamo quando partorirà Sophie Turner ma a giudicare dal pancione il giorno non sembra neanche molto lontano. E se non sappiamo nulla dell’attrice è soprattutto perché sia lei sia Joe Jonas finora hanno voluto mantenere un assoluto riserbo sulla propria vita privata: la stessa gravidanza è stata solo fatta intendere e non annunciata in via ufficiale.

Sophie Turner incinta davvero: massima riservatezza sulla gravidanza

Il gossip su Sophie Turner incinta è esploso nel mese di febbraio ma da allora l’attrice ha cercato di evitare l’argomento: nessuna dichiarazione, nessuna foto su Instagram, niente di niente, e tutto a dimostrazione della scelta senz’altro condivisa con Joe Jonas di non darsi in pasto ai giornali. La Turner insomma sta vivendo la sua vita come farebbe qualsiasi donna pronta a diventare mamma: certo il successo e la notorietà la rendono diversa da qualsiasi altra madre, però dalle scelte fatte è evidente che non voglia essere al centro dell’attenzione e che le interessi star tranquilla. Lo stesso vale per Joe che pur essendo molto social non ha mai pubblicato contenuti di alcun genere che potessero far riferimento all’arrivo del di un bambino (o di una bambina, non lo sappiamo).

Le foto di Sophie Turner e Joe Jonas in giro per Los Angeles che confermano l’arrivo di un figlio

Ricordiamo che Sophie Turner e Joe Jonas si sono già sposati ben due volte: il “sì” è arrivato la prima volta a maggio dell’anno scorso durante una cerimonia segreta celebrata dopo i Billboard Music Awards mentre il secondo matrimonio è stato celebrato dopo due mesi con una festa sfarzosa in Francia. La coppia sinora non ha mai dato segni di crisi e il fatto che sia così riservata ci fa ben sperare sul futuro. Chissà se il figlio di Sophie e Joe sarà un maschietto o una femminuccia, e soprattutto chissà quando arriverà! Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo. Vi lasciamo all’ultimo tweet di People in cui potrete vedere le foto di Sophie incinta.