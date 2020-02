Joe Jonas presto papà: la moglie Sophie Turner è incinta

Primo figlio in arrivo per Joe Jonas e l’attrice di Game of Thrones Sophie Turner

Cicogna in volo per Joe Jonas e Sophie Turner. Il cantante e l’attrice de Il Trono di Spade sono in attesa del loro primo figlio. A rivelarlo diversi siti americani, tra cui il sempre informato Just Jared. Pare che per il momento la coppia abbia deciso di non dare ancora il grande annuncio. Forse per scaramanzia: del resto i primi tre mesi sono sempre quelli più difficili per una gravidanza. E non è un caso se al momento i rispettivi agenti non hanno voluto commentare il gossip circolato nelle ultime ore. Un chiaro segnale che la dolce attesa è in corso e i futuri genitori stanno semplicemente aspettando qualche mese in più per rendere partecipi tutti di questa grande gioia.

Fonti vicine alla coppia confermano che Sophie Turner è incinta di Joe Jonas

“La coppia sta cercando di tenere le cose ben segrete ma famigliari e amici sono al settimo cielo. Sophie (23 anni, ndr) sta cambiando gli outfit scelti per i prossimi red carpet perché il suo corpo sta cambiando”, ha assicurato più di qualche fonte a Just Jared.

Sophie Turner e Joe Jonas marito e moglie da neppure un anno

Sophie Turner – nota al grande pubblico per il ruolo di Sansa in Game of Thrones – e Joe Jonas si sono sposati in gran segreto a Las Vegas a maggio 2019. Un mese dopo hanno rinnovato le promesse nuziali con una romantica cerimonia in Francia.