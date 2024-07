Sophie e Basciano, ci risiamo: lui la raggiunge a Mykonos, dettagli

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano beccati di nuovo insieme. Cosa sta succedendo esattamente? Pochi giorni fa, la Codegoni è volata in Grecia, a Mykonos, per passare una vacanza tra donne insieme alle sue amiche. Ebbene, casualmente, oggi, 23 luglio, Basciano è atterrato nella stessa isola dell’ex fidanzata. Anche il deejay è arrivato insieme a dei suoi amici, tra cui l’ex vippone Daniele Dal Moro. Fino ad ora, Alessandro ha condiviso solamente un video della lussuosa villa dove alloggerà. Tuttavia, tramite le storie pubblicate dai rispettivi amici degli ex fidanzati, è emerso che i due si trovano anche nello stesso stabilimento.

Dopo aver saputo della presenza di Basciano a Mykonos, i fan dei “Basciagoni” si sono messi subito ad indagare per capire meglio la situazione. Nel giro di poco tempo, non solo hanno confermato che i due erano nello stesso luogo, ma hanno anche trovato un video in cui compaiono insieme. Nel frame in questione, è possibile vedere Sophie mentre si rilassa a bordo piscina e parla con un’amica, mentre Basciano si gode un bagno proprio di fronte a lei.

Inizialmente, alcuni pensavano che il deejay avesse raggiunto l’ex compagna per vedere la loro figlia, Celine Blue. Tuttavia, la bambina non è con Sophie, bensì è rimasta in Italia con la nonna. Dunque, Basciano non aveva nessun motivo concreto per trovarsi proprio nello stesso luogo dell’influencer. Insomma, è piuttosto insolito che due ex, soprattutto dopo una rottura recente, decidano di trascorrere una vacanza così vicini. Inoltre, i due sono partiti separatamente con i loro amici, rendendo la situazione ancora più ambigua e difficile da decifrare.

Alcuni pensano che sia stato Basciano a decidere di fare una sorpresa all’ex fidanzata. D’altro canto, c’è chi crede che Sophie abbia chiesto al deejay di raggiungerla, dopo i recenti gossip usciti su di lui. Lo scorso weekend, l’ex vippone è stato a Capri insieme ad un gruppo di influencer per un viaggio sponsor. Tra i presenti, c’era anche Antonella Fiordelisi, con la quale Alessandro sarebbe stato visto in atteggiamenti complici. Secondo diversi fan, la Codegoni potrebbe essersi ingelosita, tanto da voler rivedere il prima possibile il padre di sua figlia.

Ricordiamo che, dopo la prima rottura nell’autunno del 2023, Sophie e Alessandro si sono lasciati nuovamente lo scorso maggio. Secondo le indiscrezioni, i due litigavano troppo e sarebbe stata la Codegoni a prendere la decisione finale. L’influencer è infatti andata avanti rapidamente, venendo avvistata poche settimane dopo con l’attore spagnolo Aron Piper. Questo ha causato una forte reazione da parte di Basciano, che si sarebbe persino rifiutato di rispondere alle chiamate di lei. Ora, tuttavia, le tensioni sembrano essersi dissipate. Questo incontro è il risultato di un rapporto cordiale o di un possibile ritorno di fiamma? Non resta che aspettare per scoprirlo.