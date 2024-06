Basciano, con Sophie finisce male: “Non le risponde, è arrabbiato”

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ai ferri corti. Recentemente, i due ex vipponi si sono lasciati di nuovo e, pare, in maniera definitiva. Il tutto è avvenuto in maniera molto veloce, dato che fino ad un mese fa pare che stessero ancora insieme. L’ultima volta che si sono mostrati insieme risale allo scorso 12 maggio, quando hanno festeggiato insieme il primo compleanno della loro figlia, Celine Blue. Per l’occasione, Sophie aveva condiviso per la prima volta una foto con il deejay dopo la loro prima separazione, avvenuta lo scorso autunno.

Ricordiamo, infatti, che lo scorso ottobre Sophie e Basciano hanno avuto una rottura pubblica, discussa tra interviste a Verissimo e bordate social. La situazione sembrava realmente irrecuperabile ma, dopo qualche settimana, i due si erano improvvisamente riavvicinati. Sebbene non avessero mai ufficializzato il ritorno di fiamma, i “Basciagoni” sono stati beccati più volte dai paparazzi, tra uscite e vacanze in famiglia. Addirittura, secondo alcune indiscrezioni, Basciano era intenzionato a fare subito sul serio con l’influencer, volendo addirittura farle una proposta di matrimonio.

Tuttavia, la Codegoni sembrava voler andare più cauta, così da valutare se questa stria potesse realmente continuare o meno. Proprio per questo, probabilmente, non ha mai voluto confermare la riconciliazione. Inoltre, pare che Sophie non sia riuscita mai a perdonare la sorella e la famiglia di Basciano, che l’aveva attaccata quando si erano lasciati. Questo ha provocato diverse liti tra i due ex fidanzati, che sono entrati di nuovo in crisi. Una crisi che nel giro di poche settimane si è trasformata in una fine definitiva, quando l’ex tronista è stata beccata insieme ad Aron Piper, noto attore spagnolo conosciuto per la partecipazione nella serie Netflix “Elite“.

Un flirt breve già finito, ma che pare aver colto totalmente di sorpresa il deejay. Successivamente, si vociferava che anche lui avesse iniziato a frequentare un’altra ragazza, con cui sarebbe volato insieme in Ibiza. Ma, in realtà, le cose sembrano diverse. Ospite al programma radiofonico ‘Turchesando‘, il suo ex coinquilino al GF Vip Biagio D’Anelli ha rivelato di aver incontrato Basciano una settimana fa e di aver scoperto diversi dettagli.

Biagio ha spiegato che l’ex vippone stava semplicemente lavorando a Ibiza e che, al momento, è completamente single. Inoltre, sembra che durante la loro uscita, Sophie continuasse a chiamarlo, ma lui non voleva risponderle. “Ho visto otto chiamate di Sophie. Gli dicevo di rispondere, ma ha risposto ‘No, sono troppo arrabbiato, lei ha sbagliato'”, ha detto D’Anelli.