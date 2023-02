L’ex tronista di Uomini e Donne ed ex Vippona del GF Vip ha parlato ai suoi fan dei cambiamenti notati sul suo corpo in gravidanza

Si avvicina sempre di più la data del parto di Sophie Codegoni, manca sempre meno. Trascorso qualche mese dall’annuncio della gravidanza, ora i fan non vedono l’ora di conoscere la piccolina. Così come non vedono l’ora anche mamma Sophie e papà Alessandro Basciano. Si conosce già anche il nome che hanno scelto per loro prima figlia: si chiamerà Céline. Il nome in realtà è stato spoilerato da Alfonso Signorini, ma Sophie e Alessandro non hanno reagito male. Magari avevano altre idee su come e quando svelare come si chiamerà la bimba, ma ormai era la frittata era stata fatta.

Negli ultimi mesi la bimba nella pancia di mamma Sophie crescerà sempre più e così anche il pancione. Non a caso l’ex Vippona del Grande Fratello Vip ha notato un enorme cambiamento dalla sera alla mattina, letteralmente. Ha postato delle nuove foto su Instagram per confidare a chi la segue questo pensiero. “Stanotte mi è esplosa la pancia vi giuro, è grande il doppio del solito aiuto”, ha scritto stamattina appena sveglia.

Non riuscendo a capacitarsi di come sia cresciuta la pancia nel giro di poche ore, Sophie ha pubblicato un’altra foto a distanza di circa un’ora o due. “Il doppio in una notte ma com’è possibile?”, si è chiesta. La crescita non è l’unico cambiamento che avverte. Il pancione di Sophie sta crescendo e cambiando: “La sento durissima e rialzata, mi sa che ha cambiato posizione”.

A proposito della posizione della bimba, aveva rivelato fosse “sdraiata sul rene” quando è stata ricoverata in ospedale. Ha avvertito dei forti dolori che l’hanno spinta a richiedere un parere dei medici. Quindi è stata sottoposta a dei controlli e hanno così scoperto il rene destro parecchio infiammato e dilatato.

Quando partorirà Sophie Codegoni? La bimba dovrebbe nascere nel mese di aprile, mancano dunque due mesi o poco più. La vita della nuova Bonas di Avanti un Altro sta per cambiare radicalmente e lei è felicissima. L’amore con Basciano è nato nella Casa del GF Vip, nella sesta edizione, e non solo non è terminato quando si sono spenti i riflettori ma hanno messo su famiglia insieme. I loro fan, i Basciagoni, non possono che essere super felici e anche loro attendono la nascita della piccola Céline.