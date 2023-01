Sophie Codegoni è la nuova Bonas di Avanti un altro 2023. Si sapeva, i suoi fan non vedevano l’ora di vederla in trasmissione, ma c’è anche chi l’ha ritrovata su Canale 5 a sorpresa. Non tutti seguono le indiscrezioni e le anticipazioni sui programmi televisivi e per questo non sapevano che Sophie è la nuova Bonas. Sui social non sono mancati i primi commenti sulla Codegoni in questo nuovo ruolo. C’è chi si è chiesto che fine avesse fatto il pancino, infatti Sophie è incinta ma le puntate di Avanti un altro sono state registrate mesi fa. Per questo non si vede alcun pancino, per ora almeno, nella Bonas.

L’ex gieffina è entrata in studio a pochi passi dal gioco finale e ha portato molta fortuna al concorrente! Il signor Mauro ha beccato il pidigozzo da 150mila euro e lo ha raddoppiato, vista la presenza della Bonas. Ha sfiorato la vittoria finale, perdendo all’ultima domanda dop0o aver congelato il tempo. La vincita non si è concretizzata, ma Sophie ha portato molta fortuna ed è un bell’inizio. Su Twitter ci sono stati tanti commenti su di lei: i Basciagoni erano pronti da ore a seguirla e sostenerla! E non hanno fatto mancare il loro calore, twittando sia prima sia durante sia dopo il momento di Sophie.

#basciagoni #sophiexavantiunaltro #avantiunaltro

Mamma che dea pazzesca????????

L'emozione x la sua prima entrata gli si leggeva in quegli occhietti lucidi ❤ cucciola sei top sei una bonas la nostra bonas speciale pic.twitter.com/jaE36rBmT1 — Mary 82 (@Mary8291819655) January 9, 2023

I fan hanno riempito di complimenti Sophie, che in effetti è davvero molto bella. Ha indossato un vestito rosa e un paio di guanti, che toglie in modo sensuale appena arriva dal concorrente. “Look davvero stupendo”, ha scritto qualcuno su Twitter. Sophie al debutto come Bonas era molto emozionata, come notato dai suoi fan stessi. “L’emozione per la sua prima entrata gli si leggeva in quegli occhietti lucidi”, si legge in un tweet. In effetti la Codegoni era visibilmente emozionata alla sua prima puntata, ma ha interagito e scherzato con Paolo Bonolis. Quest’ultimo le ha dato il benvenuto.

Molti tweet di complimenti hanno anche l’hashtag #basciagoni. Tuttavia ci sono anche complimenti da chi ha twittato solo con #Avantiunaltro: “Che bella la nuova Bonas!”. Sophie non ha convinto solo i suoi fan, però non si può dire che abbia convinto proprio tutti. C’è chi ha fatto subito un paragone con l’ex Bonas Sara Croce. Allo stesso tempo Sophie sembra aver convinto in un modo o nell’altro: “Sara Croce chiaramente inarrivabile, però davvero bella la nuova bonas, mi sembra anche simpatica”.

Sara Croce chiaramente inarrivabile, però davvero bella la nuova bonas, mi sembra anche simpatica. #avantiunaltro — Danilo Mango (@danilo71L) January 9, 2023

Così come ci sono complimenti non sono mancate critiche a Sophie Codegoni Bonas. In un tweet si legge: “Questa Bonas no”, con un’emoji che si porta una mano alla testa. C’è stato anche chi ha sritto che Sophie era irriconoscibile: “Ho faticato a riconoscere Sophie nei panni della bonas… Sembra un’altra…”. In effetti l’immagine ad Avanti un altro non corrisponde in pieno a quella del GF Vip o dei social, ma il motivo è semplice: il make-up potrebbe aver fatto la differenza.