Sophie Codegoni non sta bene, scatta il ricovero: come sta

Dopo essere sparita dai social per svariate ore, Sophie Codegoni ha ripreso in mano il suo Instagram per chiarire il motivo della sua assenza. Questo silenzio ha subito allarmato i suoi fan che l’hanno invasa di messaggi, preoccupati anche per la bambina che l’influencer porta in grembo. La Codegoni è, infatti, al sesto mese di gravidanza.

La futura mamma ha, dunque, voluto rassicurare i suoi seguaci, spiegando loro cosa fosse successo:

Ragazze, eccomi. In queste ultime ore non sono stata benissimo quindi devo stare qualche giorno all’ospedale e fare un po’ di controlli. Però, tranquille, la mia piccolina sta benissimo. Abbiamo fatto le ecografie e lei è sempre lì, tranquilla e serena.

La fidanzata di Alessandro Basciano ha raccontato di dover passare un paio di giorni ricoverata a causa di alcuni problemi al rene. Già alcune settimane fa, Sophie aveva parlato ai suoi fan di aver avuto forte fitte al fianco destro. Nelle ultime ore il dolore è diventato insopportabile, per cui l’ex gieffina è dovuta correre in ospedale per fare un’ecografia:

Erano due notti che non riuscivo a dormire. Ieri un male terrificante, quindi ho fatto un’ecografia al rene. E, come immaginavo, c’è il rene destro parecchio infiammato e dilatato. Adesso stiamo cercando di capire come mai il mio rene è così dilatato ed infiammato anche se non è facilissimo perché Celine è spaparanzata sopra al rene quindi i medici hanno poca visuale.

Da quanto ha dichiarato la ‘Bonas’ di “Avanti un altro”, si potrebbe trattare di calcoli renali o di coliche. La prima ipotesi, tuttavia, sembra essere poco probabile, data la giovane età della Codegoni. Sembrerebbero essere quindi le coliche la causa del forte dolore della 22enne, che non ha escluso però che si possa trattare anche di una semplice infiammazione a causa della posizione della piccola Celine.

I fan “Basciagoni”, una volta appresa la notizia, sono subito accorsi sui social per mandare messaggi di supporto alla loro beniamina. In ogni caso, nulla di grave per l’ex tronista, che ha concluso con il sorriso: “Adesso sono qui in questo posto meraviglioso e aspetto”.

Sophie Codegoni nuova ‘Bonas’: “Avevo paura di fare pasticci”

Sophie Codegoni è la nuova ‘Bonas’ di “Avanti un altro”. La notizia è nota da quest’estate e proprio in questi giorni stanno andando in onda le puntate in cui è possibile vedere l’ex gieffina in queste nuove vesti.

Un ruolo che è nato per caso e che ha sorpreso in primis l’influencer. Il suo compito è quello di distrarre i concorrenti con la sua bellezza, in modo da rendergli più difficile la buona riuscita nel gioco. Sophie, però, in un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni” ha confessato di non essersi mai ritenuta una donna particolarmente provocante: “Avevo paura di fare pasticci: per esempio se dovevo togliermi il guanto in modo sinuoso, pensavo “Speriamo non si impigli!”. Ma con il proseguire delle registrazioni mi sono sentita sempre più a mio agio, grazie anche allo humour di Paolo”.

L’ex tronista ha anche rivelato di sognare un futuro da conduttrice. Nel frattempo, comunque, si gode i frutti di questa esperienza televisiva, mentre aspetta di diventare mamma per la prima volta il prossimo aprile.