Paola Caruso ha deciso di scrivere una lettera a Sophie Codegoni, la nuova Bonas di Avanti un altro, pubblicata sul settimanale Di Più. L’ex opinionista di Barbara d’Urso, lontana dal piccolo schermo da qualche tempo, ha ricoperto lo stesso ruolo nel programma di Paolo Bonolis dal 2011 al 2015. È stata la prima ad indossare certi costumi striminziti e a lasciare il segno.

Paola Caruso ha attaccato pubblicamente Sophie Codegoni perché non ha apprezzato alcune dichiarazioni dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip sul suo nuovo impegno. Dichiarazioni che, a detta di Paoletta, non rispecchierebbero un ruolo televisivo così importante che ha cambiato la carriera e la vita privata della Caruso.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha ricordato alla fidanzata di Alessandro Basciano che la Bonas non è solo una valletta sensuale ma il personaggio più amato di una trasmissione che fa compagnia da tanti anni a milioni e milioni di italiani, che non si perdono neppure una puntata.

“Cara Sophie, dopo aver ringraziato Sonia Bruganelli hai detto che hai fatto il provino con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Sembra quasi tu voglia già prendere le distanze da questo ruolo, l’unico che resiste dal 2011, dalla prima puntata di Avanti un altro. Fare la Bonas non è un inizio, non significa partire da zero: rappresenta già un traguardo importante”

Paola Caruso ha dunque invitato Sophie Codegoni ad indossare con orgoglio i panni della Bonas di Avanti un altro e a non rinnegare subito questa posizione. La 37enne ha poi svelato alcuni retroscena legati alla sua carriera: quando è stata scelta dalla moglie di Bonolis per il game show Paola aveva abbandonato il mondo dello spettacolo dopo gli esordi come corteggiatrice a Uomini e Donne (proprio come Sophie che invece è stata tronista!) e qualche fugace apparizione in televisione.

Aveva lasciato Milano, dove si era trasferita per inseguire il sogno dello showbiz, e aveva traslocato in Puglia, per insegnare a cavalcare in un maneggio a tanti bambini. Era tornata al suo colore naturale, il castano, quando ha ricevuto la telefonata del suo ex agente che l’ha invitata a fare il provino per la Bonas di Avanti un altro. È così corsa a Roma ottenendo alla fine questo ingaggio che ha stravolto la sua esistenza.

Dopo quattro anni ad Avanti un altro – dove pare abbia avuto pure un flirt con il figlio di Paolo Bonolis – Paola Caruso è diventata naufraga dell’Isola dei Famosi. Prima nella versione italiana, poi in quella spagnola. Successivamente la partecipazione a Pechino Express e le numerose ospitate in televisione, perlopiù nel salotto di Barbara d’Urso dove ha riabbracciato la madre biologica. Di recente ha fatto discutere a La Pupa e il Secchione.

Paola Caruso ha così concluso la sua missiva per Sophie Codegoni:

“Non c’è più stata una Bonas come me. Sono arrivate ragazze bellissime ma non è mai più stata la stessa cosa. Tra me e Paolo c’era un’alchimia speciale. Sophie, goditi questo momento e cerca di volere bene a questo personaggio e non vergognarti di essere una Bonas”

Alla Caruso sono subentrate in qualità di Bonas Laura Cremaschi e Sara Croce. Quest’ultima, già Madre Natura a Ciao Darwin, ha detto addio ad Avanti un altro dopo due anni per entrare nel cast fisso del Maurizio Costanzo Show.