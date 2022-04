Paola Caruso: “Devo guadagnare. Il padre di mio figlio non mi dà un euro”

Non c’è pace per l’ex Bonas di Avanti un altro, costretta da tre anni a questa parte ad essere una madre single

Nonostante i vari appelli pubblici non c’è mai stato alcun riavvicinamento tra Paola Caruso e il suo ex Francesco Caserta. L’imprenditore calabrese ha mollato la soubrette tempo fa, quando era in dolce attesa. E dopo la nascita del piccolo Michelino, che oggi ha tre anni, una probabile riconciliazione è diventata sempre più difficile. In una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv l’ex Bonas di Avanti un altro ha ammesso che riesce a mantenere il bambino grazie al suo lavoro, tra tv e social network.

“Devo guadagnare, altrimenti chi manda avanti la casa, paga la tata, i vestiti, la scuola, il corso di nuoto e il resto? Il padre non mi ha mai dato un euro. Non ha mai pagato un affitto e non ha mai fatto un regalo al bambino, nemmeno per il suo compleanno”

A detta di Paola Caruso, dunque, Francesco Caserta è un padre del tutto assente per Michelino, che sta crescendo sereno e spensierato solo con la presenza della madre, alla quale è molto legato. La bionda soubrette ha rivelato che quando è in giro per lavoro si prendono cura del suo cucciolo una tata e Imma, la sua madre adottiva.

Grazie a Barbara d’Urso, infatti, Paola è riuscita a ritrovare le proprie origini nonché un prezioso contributo. Imma, tra l’altro, è stata scelta come madrina di Battesimo di Michelino. Inizialmente si era parlato della conduttrice Mediaset ma poi la Caruso ha preferito scegliere la madre ritrovata.

Paola Caruso resta comunque grata a Barbara d’Urso:

“È speciale, mi è stata vicino durante tutta la gravidanza. Se non ci fosse stata lei, non avrei potuto mantenere mio figlio e questo lo sanno tutti”

Per anni Paola Caruso è stata opinionista del salotto dursiano e di recente è stata scelta pure per La Pupa e il Secchione. Peccato però che sia stata squalificata dopo neppure una puntata per via di un’aggressione ai danni di Mila Suarez, modella marocchina ed ex fidanzata di Alex Belli.

Paola Caruso sta frequentando un uomo

In attesa di capire se mai la situazione con Francesco Caserta cambierà – soprattutto per il bene di Michelino – Paola Caruso sta frequentando dallo scorso gennaio un altro uomo. Al momento la diretta interessata ha preferito non definirlo un fidanzato ufficiale anche se ha ammesso che è una persona conosciuta. Secondo alcune indiscrezioni il fortunato dovrebbe essere Paride Mazzotta, giovane consigliere regionale pugliese in forza al partito di Silvio Berlusconi, Forza Italia. La coppia è stata pizzicata qualche tempo fa alle Maldive.