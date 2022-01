Paola Caruso piange in tv: è ancora guerra col padre del figlio

Non c’è pace per l’ex Bonas di Avanti un altro, che si è confidata a Verissimo

Mamma e papà per il piccolo Michelino: da tre anni a questa parte è questa la vita di Paola Caruso. La soubrette calabrese è stata abbandonata dal suo ex compagno durante la gravidanza. E da allora, nonostante gli appelli pubblici, non c’è mai stata una riconciliazione. Col tempo la situazione non è cambiata, come spiegato dall’ex Bonas di Avanti un altro a Verissimo.

Paola Caruso è stata invitata da Silvia Toffanin nella puntata in onda su Canale 5 sabato 8 gennaio. L’influencer è apparsa con Nicola Savino e Totò Schillaci per promuovere il nuovo programma di Italia Uno: Back to school. Un ritorno sul piccolo schermo per l’ex Bonas di Avanti un altro, dopo aver perso il lavoro di opinionista nel salotto di Barbara d’Urso.

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è commossa nel vedere un filmato che ripercorreva la sua vita privata e professionale. Tra le lacrime la Caruso ha ribadito che il figlio Michele è il grande amore della sua vita e che non è facile fare il genitore. Soprattutto se, come lei, si è costretti a fare pure da padre.

“Faccio da mamma e da papà, non è facile perché sono sola. Volevo dare a Michelino qualcosa in più ma purtroppo non sono riuscita”, ha confidato amaramente Paola Caruso a Verissimo. La 36enne sognava una famiglia unita per il suo bambino ma il destino ha scelto diversamente.

Con l’ex, l’imprenditore Francesco Caserta, Paoletta non è riuscita a trovare un punto di incontro. Per il momento la Caruso ha preferito non svelare ulteriori dettagli, forse anche per non minare il già delicato equilibrio e per proteggere il figlio Michelino, che a marzo compirà tre anni.

Nuovo amore per Paola Caruso

Da qualche mese Paola Caruso sta vivendo una nuova storia d’amore, quella con Paride Mazzotta, giovane consigliere regionale di Forza Italia. Classe 1989, tre anni meno della Caruso, il giovane ha già maturato parecchia esperienza politica. Di recente la coppia si è concessa una romantica vacanza alle Maldive.

Nato a San Cesario di Lecce (LE), il nuovo fidanzato di Paola Caruso è attualmente residente nel comune di Carmiano. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università del Salento ed è attivo in ambito imprenditoriale nel settore turistico-ricettivo, oltreché in quello politico.

Ha iniziato il suo percorso politico già all’Università da Senatore Accademico per due mandati. A soli 23 anni, nel 2012, è entrato nel Consiglio comunale di Lecce con 533 preferenze ed è stato eletto vice presidente vicario del Consiglio comunale. Nel 2015 ha assunto l’incarico di coordinatore provinciale di Forza Italia del territorio leccese.

Nel 2017 si è ricandidato al Consiglio comunale di Lecce, risultando tra i consiglieri più suffragati del centrodestra alle amministrative ed ha ricoperto la carica di capogruppo di Forza Italia a Palazzo Carafa. Nel 2020 si è candidato al Consiglio regionale in Puglia con successo ed è ora componente del Gruppo di Forza Italia.