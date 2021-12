Paola Caruso fidanzata ufficialmente con un politico (chi è): foto e polemica

Paola Caruso si è ufficialmente fidanzata con un politico. L’indiscrezione lanciata dal magazine Oggi ha trovato conferma nelle scorse ore, quando l’ex Bonas di Avanti un altro ha pubblicato degli scatti romantici con la sua nuova fiamma. Trattasi di Paride Mazzotta, giovane consigliere regionale pugliese in forza al partito di Silvio Berlusconi, Forza Italia. Classe 1989, Mazzotta, nonostante la giovane età, ha già maturato parecchia esperienza politica.

La coppia in questi giorni si trova alle Maldive e si sta godendo il relax dell’arcipelago incastonato nell’Oceano Indiano. Lungo la giornata di sabato 4 dicembre, la Caruso per la prima volta si è ritratta al fianco dell’imprenditore. Non appena ha divulgato i romantici scatti su Instagram, è stata raggiunta da centinaia di commenti scritti dai suoi ‘seguaci’. In molti le hanno augurato una buona vacanza, invitandola a rilassarsi. Altri l’hanno criticata aspramente.

La polemica si è accesa perché alcuni utenti non si sono scordati di quando la showgirl andava nei talk di Barbara d’Urso, lamentando scarsi guadagni. “Poi vai da Barbara a piangere perché stai in bianco”, l’attacco di una donna. “Si, sto in bianco. Quindi? Cosa ti frega?”, la replica piccata e sarcastica di Paola.

Un’altra utente agguerrita ha sostenuto che se l’ex Bonas continua a cambiare partner “come le mutande”, chi ci rimette è suo figlio. Pronta la risposta della showgirl, che ha tuonato sui suoi ex: “Non è colpa mia se ho trovato prima un falso opportunista e cattivo, poi una persona che non capisce che io sono prima mamma e poi compagna. Mio figlio viene prima di tutto. Ed è proprio per tutelare lui che ho subito allontanato le persone non giuste per noi”.

Chi è Paride Mazzotta, il nuovo fidanzato di Paola Caruso

Paride Mazzotta è nato a San Cesario di Lecce (LE) il 4 aprile 1989 ed è attualmente residente nel comune di Carmiano. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università del Salento ed è attivo in ambito imprenditoriale nel settore turistico-ricettivo, oltreché in quello politico.

Ha iniziato il suo percorso politico già all’Università da Senatore Accademico per due mandati. A soli 23 anni, nel 2012, è entrato nel Consiglio comunale di Lecce con 533 preferenze ed è stato eletto vice presidente vicario del Consiglio comunale. Nel 2015 ha assunto l’incarico di coordinatore provinciale di Forza Italia del territorio leccese.

Nel 2017 si è ricandidato al Consiglio comunale di Lecce, risultando tra i consiglieri più suffragati del centrodestra alle amministrative ed ha ricoperto la carica di capogruppo di Forza Italia a Palazzo Carafa. Nel 2020 si è candidato al Consiglio regionale in Puglia con successo ed è ora componente del Gruppo di Forza Italia.