Paola Caruso arriva al GF Vip? Intanto è amore con un politico, il gossip

Paola Caruso approderà nella Casa del Grande Fratello Vip 6? Questa l’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo nella sua rubrica sul nuovo numero del settimanale Oggi. Questo per la showgirl pare sia un periodo abbastanza sereno, sia nel campo lavorativo che in quello sentimentale. Sembra che la 36enne sia molto corteggiata dal mondo della televisione. Secondo quanto si legge, la Caruso potrebbe tornare sul piccolo schermo prendendo parte a un reality, quale?

Ebbene Paola “presto potrebbe trovarsi di fronte a un bivio”, in quanto sarebbe corteggiata sia dal GF Vip che da La pupa e il secchione. Dunque, pare che la showgirl dovrà fare una scelta tra il reality show condotto da Alfonso Signorini e la nuova edizione del programma di Italia 1, “che per la prima volta avrà una parte del cast formato da celebrieties”. Dove ricadrà la scelta della Caruso. La Casa di Cinecittà sta ancora accogliendo concorrenti e probabilmente continuerà a farlo.

Dopo gli arrivi di Patrizia Pellegrino e Maria Monsé, lunedì prossimo approderanno nel reality show altri quattro nuovi gieffini. Signorini sta ingrandendo il cast originale in quanto questa edizione durerà oltre il termine previsto. Tra i prossimi futuri concorrenti ci sarà anche Paola Caruso? Bisognerà attendere per scoprirlo!

Nel frattempo, la sua relazione con Paride Mazzotta, politico di Forza Italia, starebbe andando a gonfie vele. Questo è quello che riporta Dandola sulla vita amorosa della Caruso. Pare quindi che abbia ritrovato il sorriso insieme a un altro uomo dopo la fine della sua storia d’amore con Dario Socci.

Ad annunciare l’addio è stata l’ex Bonas di Avanti un Altro, attraverso i social, questa estate. La rottura con il pugile risalirebbe allo scorso mese di giugno, mentre l’annuncio è arrivato ad agosto. Un’incompatibilità caratteriale avrebbe diviso la coppia, proprio quando sembrava che tutto andasse bene.

Dopo anni trascorsi ad affrontare disavventure amorose, la Caruso torna a sorridere. E se Andrea Casalino non fosse stato eliminato dal GF Vip, avrebbe condiviso un’eventuale esperienza in tv con un suo ex fidanzato. Tra loro, probabilmente, non ci sarebbe stata un’aria serena.

Chiaramente, ora il pubblico che la segue dovrà attendere conferme o smentite sulle nuove indiscrezioni.