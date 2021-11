GF Vip 6, grandi ritorni: “Ferdinando Giordano, Urtis e Marini nuovi gieffini”

Tanti ritorni per il Grande Fratello Vip 6. La Casa di Cinecittà riaccoglie ex concorrenti, della versione Vip e non. Di fronte alla scelta di prolungare anche questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, la produzione pensa ai nuovi ingressi. Lunedì hanno già fatto il loro ingresso due new entry, Patrizia Pellegrino e Maria Monsé. Per quest’ultima, in realtà, si tratta di un ritorno, visto che prese parte alla terza edizione del programma, andata in onda nel 2018.

Ed ecco che ora arriva l’indiscrezione bomba su altri nuovi ingressi. Dagospia annuncia tre new entry per il prossimo lunedì. Tra questi vi è Valeria Marini, ma non è una novità. Infatti, già da qualche giorno si parla del ritorno della nota showgirl nella Casa più spiata d’Italia. Una grande novità è, invece, il nome di Ferdinando Giordano. Il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di conoscerlo durante la versione classica del Grande Fratello 11. Arrivò fino alla finale e pare che ora sia pronto a rimettersi in discussione.

Riuscì a entrare nei cuori dei telespettatori con il suo modo di fare, conquistando il secondo posto, preceduto dal vincitore Andrea Cocco. Nel reality show si posizionò al centro delle notizie di gossip iniziando una storia d’amore con Angelica Livraghi. Dopo l’esperienza vissuta nella Casa, la loro relazione arrivò al capolinea.

Il terzo nome che oggi spunta fuori è quello di Giacomo Urtis. Il chiururgo, dopo il percorso portato avanti lo scorso anno, sarebbe pronto ad approdare nel cast di questa sesta edizione. Come già trapelato in queste settimane, farà il suo ingresso nella Casa anche Biagio D’Anelli. Negli ultimi giorni, si è parlato anche di altre due new entry, ovvero quello di Alex Nuccetelli e di Adelaide De Martino.

Dopo giorni di indiscrezioni, saltano invece gli ingressi di Giulia Cavaglià e Giulio Raselli. Entrambi ex volti di Uomini e Donne, non prenderanno parte al GF Vip 6 come era stato rivelato. Sembra che gli autori abbiano cambiato idea all’ultimo minuto. Non si conoscono, al momento, le motivazioni riguardanti questo improvviso cambiamento.

Tornata sui social nelle scorse ore, Giulia ha preferito non entrare nel dettaglio della questione, ammettendo di non conoscere neppure lei le cause di quanto accaduto.