GF Vip 6, chi entrerà nel cast? Ex di UeD, ‘parenti di’ e ‘vecchi gieffini’

Il Grande Fratello Vip 6 accoglierà presto nuovi concorrenti. Chi si unirà all’attuale cast della sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini? Al momento, girano vari nomi tra ex tronisti e volti già visti nella Casa di Cinecittà. Con l’allungamento del programma, è scontato ormai che varcheranno la porta rossa altri Vip. Il gruppo già presente nel gioco dovrà necessariamente accogliere altri coinquilini, pronti a farsi strada alla conquista del pubblico di Canale 5.

La lunghezza di questa edizione sarà un vero e proprio record: iniziata lo scorso 13 settembre, si concluderà solo l’8 marzo 2022. Ed è questo il motivo per cui è certo che arriveranno nuovi gieffini. Tra le varie indiscrezioni stanno spuntando davvero tanti nomi. In particolare, sul web girano quelli di due ex tronisti di Uomini e Donne. Non è la prima volta che i partecipanti del noto show di Maria De Filippi varchino la porta rossa. Già dentro la Casa vi è Soleil Sorge, ex corteggiatrice.

Si uniranno a lei (forse) Giulia Cavaglia e Giulio Raselli. A lanciare tale indiscrezione ci ha pensato Deianira Marzano, che proprio ora ha rivelato che si troverebbero già in quarantena. L’esperto di gossip Alessandro Rosica, invece, ha fatto uscire fuori il nome di Alessandro Nuccetelli, padre di Asia ed ex marito di Antonella Mosetti.

Ma questi non sono gli unici nomi spuntati fuori per la rivoluzione del cast del GF Vip 6. Va precisato che, con l’allungamento, i Vip già presenti nella Casa di Cinecittà potranno scegliere – senza rischio di penale – di abbandonare il gioco. Ciò avverrà quando Alfonso Signorini annuncerà loro la decisione di allungare questa sesta edizione.

Non ci saranno problemi al riguardo, visto che altri Vip sono già pronti a varcare la porta rossa. Fanpage.it annuncia, intanto, i nomi di Adelaide De Martino (sorella di Stefano De Martino) e Biagio D’Anelli. Quest’ultimo prese parte all’undicesima edizione della versione classica del reality show e di recente è apparso spesso nelle trasmissioni di Barbara d’Urso.

E ancora, secondo quanto si legge su TvBlog, starebbero arrivando anche Patrizia Pellegrino (prese parte anche all’Isola dei Famosi nel 2004) e Nathalie Caldonazzo (approderà nella Casa quando concluderà il suo impegno teatrale con Parlami d’amore). Il settimanale Oggi segnala, intanto, l’arrivo di Valeria Marini e Antonella Fiordelisi.

Il nome della giovane schermitrice, nota anche per i suoi presunti flirt con personaggi noti, però si sta facendo sentire sempre meno. Secondo Deianira, approderà sicuramente nel reality di Signorini anche Maria Monsè, la quale prese parte già parte al gioco nell’anno 2018. Dunque, per lei si tratterrà di un ritorno.