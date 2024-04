Sophie Codegoni, i commenti alle foto a Sharm: “Esci Basciano!”

Sophie Codegoni si trova attualmente a Sharm El Sheikh in compagnia di sua figlia Celine. Nella stessa città si trova anche il suo ex fidanzato Alessandro Basciano per degli impegni di lavoro. Nonostante i due pubblichino foto negli stessi luoghi non si vedono mai insieme. Questo ha scatenato qualche polemica da parte dei follower della coppia ed in particolare alcuni hanno commentato i recenti post dell’ex gieffina con una richiesta ben precisa.

Sophie continua a postare sui social foto e video che documentano la sua vacanza in Egitto dove si mostra quasi sempre sola o in compagnia della sua bambina. Nelle ultime ore ha condiviso un nuovo post sul suo profilo Instagram ufficiale dove la si vede in sella ad un quod nel bel mezzo del deserto. Gli scatti sembrano perfetti, tuttavia in una storia postata poco dopo l’influencer si mostra con il viso completamente ricoperto di sabbia sottilissima nonostante avesse provato a coprirselo con una sciarpa. Codegoni ha anche parlato del suo amore per la pizza e di come la mangi anche all’estero, mostrando apprezzamento verso quella egiziana. Insomma l’ex gieffina sta documentando ogni attimo della sua vacanza a Sharm El Sheikh ma per i suoi follower manca sempre qualcosa.

I fan di Sophie Codegoni vorrebbero difatti solamente una cosa e cioè che si mostrasse in compagnia di Alessandro Basciano o viceversa. I due si trovano nella stessa città e taggano gli stessi luoghi ed alberghi, cosa che lascia pensare stiano alloggiando insieme. I seguaci della coppia stanno quindi aspettando solo una conferma dei loro sospetti.

Qualcuno ha commentato i post pubblicati dall’influencer scrivendo:

Non capisco il senso di postare foto uguali e non dire che sono insieme.

Un altro le ha addirittura fatto una richiesta ben precisa:

Sophie… esci Basciano!

Possibile che i due siano insieme ma preferiscano non mostrarsi insieme ed andarci con i piedi di piombo. Allo stesso modo potrebbero essersi ritrovati entrambi a Sharm El Sheikh per una semplice coincidenza. Certo precedenti foto che li mostravano nuovamente insieme lascerebbero propendere più per la prima opzione. Non resta che aspettare una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati alle supposizioni.