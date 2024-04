Sophie e Basciano di nuovo insieme? Lei lo raggiunge a Sharm!

La storia d’amore nata all’interno della casa del Grande Fratello tra Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano è stata una delle più amate di sempre. I due dovevano sposarsi dopo una proposta di matrimonio al Festival di Venezia e avevano avuto la loro prima bambina, Celine. Tuttavia, proprio poco dopo la nascita della piccola, la coppia è arrivata alla separazione a causa di alcuni presunti tradimenti da parte di lui. Adesso, però, sembrerebbe esserci stato un improvviso riavvicinamento dei due, tanto che lei ha perfino raggiunto Alessandro a Sharm El Sheikh.

Basciano si trovava nella città dell’Egitto per alcuni impegni, precisamente degli eventi a cui doveva prendere parte. Sophie ha così deciso di raggiungerlo insieme alla loro figlioletta Celine come si può notare da alcuni post pubblicati dall’ex gieffina sul suo profilo Instagram ufficiale. Nelle foto condivise da Codegoni, tuttavia, non appare mai anche Alessandro. Nonostante questo le location e gli alberghi taggati sono gli stessi del ragazzo, pertanto questo lascerebbe pensare che i due alloggino insieme nello stesso posto.

Immediatamente i fan della coppia hanno pensato che i due possano essersi riavvicinati. Ad alimentare ulteriormente le speranze dei loro sostenitori sono state altre foto che ritraevano la famiglia nuovamente al completo. I due sono stati difatti avvistati precedentemente alle Canarie ed ad un concerto di Mr Rain. Il settimanale Chi ha poi diffuso alcune foto della coppia al luna park in compagnia della piccola Celine e della mamma di Sophie.

La rottura tra i due era stata abbastanza pesante, tanto che lei si era abbandonata a delle dichiarazioni molto forti nei confronti di Alessandro. Durante un’intervista a Verissimo gli aveva difatti rivolto diverse accuse, mentre lui si era presentato da Silvia Toffanin in lacrime. Basciano si era inoltre scagliato contro la suocera, Valeria Pasciuti, sostenendo che questa volesse allontanarlo dalla figlia. Ora le cose sembrerebbero essersi risolte anche tra i due, altro segno che lascia ben sperare. Non resta quindi che aspettare qualche comunicazione ufficiale da parte della coppia e chissà se ci sarà davvero questo tanto atteso matrimonio!