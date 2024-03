Sophie e Basciano, prime foto di nuovo insieme: famiglia riunita

Com’è ormai noto, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati ufficialmente insieme. I due sono stati prima beccati negli stessi luoghi, poi nella stessa vacanza alle Isola Canarie e infine si sono diffuse foto e video al concerto di Mr Rain e ad un evento. Adesso, il settimanale Chi ha rilasciato le prime paparazzate ufficiali della coppia, confermando a tutti gli effetti il ritorno. Sul nuovo numero del giornale, i due sono apparsi insieme felici e complici, mentre passavano un pomeriggio insieme alla figlia Celine Blue e alla mamma di Sophie al luna park.

Degli scatti familiari, in cui si può vedere come i due siano riusciti a ritrovare l’equilibrio nella loro storia. Inoltre, pare si siano ricuciti anche i rapporti tra la mamma della Codegoni, Valeria Pasciuti, e il genero. Durante la rottura dei “Basciagoni“, Basciano si era scagliato pesantemente contro la suocera, accusandola di volerla allontanare dalla figlia e di non agire per il bene di Sophie. A quanto pare, Valeria gli aveva rivolto parole molto pesanti, che lo avevano particolarmente rubato. D’altro canto, l’influencer aveva preso le difese di sua madre, dichiarando che la donna volesse solo il suo bene e, per questo, non voleva che continuasse a stare in una relazione così problematica.

Tuttavia, le cose sembrerebbero essere cambiate e anche Valeria e Alessandro pare siano riusciti ad appacificarsi. Stando ai rumors diffusi negli ultimi giorni, questa volta Basciano vorrebbe fare le cose sul serio, tanto da essere arrivato già a fare la proposta di matrimonio a Sophie. Quest’ultima, però, sarebbe più titubante. Ricordiamo che la coppia si è riunita da poco tempo dopo una crisi durissima. Tramite varie interviste rilasciate a Verissimo, i due si erano lanciati accuse pesantissime e parole forti.

Per questo, l’ex tronista vorrà probabilmente ricostruire piano piano la loro relazione ed aspettare prima di un passo così importante come il matrimonio. Per ora, i due si godono questa ritrovata serenità insieme alla piccola Celine Blue, sperando di non ricadere più negli stessi errori.