Basciano, proposta di matrimonio a Sophie: ma lei tentenna

Dopo una brusca rottura, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono ufficialmente tornati insieme. Lo scorso autunno, i due hanno prima annunciato la rottura sui social per poi fare una serie di botta e risposta a Verissimo, con tanto di gravi accuse reciproche. Dopo un periodo di fuoco iniziale, in cui il deejay aveva persino messo in mezzo gli avvocati per la custodia della loro figlia Celine, i rapporti tra di loro si sono distesi. Al principio, si pensava semplicemente che l’ex coppia avesse deciso di mettere da parte le divergenze per il bene della loro bambina. Ma, a quanto pare, il riavvicinamento non era dovuto solo all’unione per la piccola Celine, bensì ad un ritorno di fiamma.

Sebbene i due ex vipponi non abbiano ancora confermato ufficialmente la ricucitura della loro storia, sono in molti a testimoniare di aver visto la coppia insieme e innamorata. Solo pochi giorni fa, sono circolate sul web dei loro scatti insieme al concerto di Mr Rain, dove sono apparsi affiatati tra baci e abbracci. Insomma, non ci sono proprio dubbi: Sophie e Alessandro sono di nuovo una coppia. Non solo, pare che il loro sia stato un ritorno col botto. Difatti, Deianira Marzano ha svelato che Basciano avrebbe deciso subito di fare sulserio e chiedere alla fidanzata di sposarlo.

Il deejay avrebbe fatto la seconda proposta di matrimonio all’influencer, dopo la prima a sorpresa avvenuta sul red carpet della Mostra Del Cinema di Venezia. In questa occasione, l’atmosfera è stata decisamente più riservata e personale, esattamente come Sophie aveva espresso il desiderio durante un’intervista rilasciata a Verissimo. Tuttavia, pare che la conduttrice di Casa Chi non abbia dato ancora una risposta al fidanzato.

Stando a quanto svelato dall’esperta di gossip, la Codegoni starebbe tentennando e non è ancora sicura di voler convolare a nozze subito dopo la crisi appena superata. Se, da una parte, Basciano sarebbe prontissimo per questo passo, Sophie pare essere ancora piena di dubbi. Per questo, Alessandro al momento sarebbe in attesa di una risposta definitiva da parte sua. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se questo matrimonio andrà a buon fine o meno.