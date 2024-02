Basciano, Sophie e le foto “segrete”: la verità sul ritorno di fiamma

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono realmente tornati assieme dopo essersi accusati reciprocamente e in mondovisione delle peggiori cose? Pare proprio di sì. I due ex volti di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip (galeotta fu proprio la Casa più spiata d’Italia) non hanno fatto proclami ufficiali in merito al loro ritorno di fiamma. Si sa però che con la loro figlia Celine Blue, nei giorni scorsi, si sono recati insieme alle Canarie per una visita ai parenti della neomamma. Inoltre alcune fonti che paiono credibili hanno assicurato che la love story è ri-decollata.

Altra prova che lascia pochi dubbi sulla questione è che i due non hanno smentito in alcun modo le voci sulla loro ricucitura. Insomma, sembra che veramente la passione li abbia riuniti, ma che prima di ufficializzare il ritorno in love vogliano andarci con i piedi di piombo visti i precedenti. Nelle scorse ore, a fornire ulteriori dettagli sulla vicenda, ci ha pensato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, noto su Instagram con il nickname “Investigatore social”.

‘Basciagoni’ “dolci e passionali”

Rosica ha sostenuto che le voci che vogliono i cosiddetti ‘Basciagoni‘ di nuovo uniti sono assolutamente fondate: “Come va con il ritorno di fiamma? Per ora tutto bene. Super dolci e passionali”. L’esperto di gossip ha inoltre aggiunto di aver visionato delle foto “segrete” mai pubblicate in cui sono stati immortalati Sophie e Basciano insieme. E che tali istantanee confermano che è avvenuta la ricucitura: “Chi li ha fotografati e visti non lascia spazio a dubbi. Io ho visto quelle foto”.

“Ma si sa che hanno tanto da lavorare su di loro”, ha concluso “Investigatore social”, lasciando intendere che al momento la coppia ha si ripreso il bandolo della matassa famigliare, ma che ci sono ancora alcuni ostacoli da superare per creare una storia solida e duratura.

Colpisce il dietrofront della Codegoni che a Verissimo aveva dichiarato di “aver capito la lezione” e che per lei il capitolo Basciano era completamente chiuso. Evidentemente il tempo le ha fatto cambiare idea, spingendola a dare una seconda possibilità al deejay ligure, tra le altre cose accusato proprio da Sophie di tradimenti e di atteggiamenti violenti. Pure lui è stato tutt’altro che tenero nel parlare della giovane, arrivando persino a sostenere che era stata plagiata. Come abbiano fatto a digerire simili esternazioni è un fatto arduo da spiegare. Ma tant’è!