Basciano e Sophie, boom: è di nuovo amore, retroscena ‘spagnolo’

Le vie del Signore sono infinite, ma pure quelle dell’amore mica scherzano. Per ulteriori informazioni chiedere a Sophie Codegoni e ad Alessandro Basciano che, dopo essersi accusati di mancanze di rispetto tra le peggiori che possano esistere, pare proprio che siano tornati assieme. La conferma ‘ufficiale’ è giunta nelle scorse ore, grazie a un retroscena ‘spagnolo’, a distanza di pochi giorni dalle indiscrezioni che avevano sussurrato di un clamoroso riavvicinamento. L’ex tronista di Uomini e Donne ha preso un aereo con la figlia Celine Blue, destinazione Canarie, dove da tempo dimorano i suoi nonni. Chi li ha accompagnati? Il deejay genovese. Esatto, una bella gita familiare che di fatto è la prova del ritorno di fiamma.

Sophie ha documentato con alcune Stories il suo viaggio senza mai riprendere Basciano. Però, nel video in cui ha immortalato la sorpresa fatta ai nonni (si è diretta a casa loro senza prima avvisarli), si sente distintamente la voce di Alessandro che si è presentato ai parenti della Codegoni. Insomma, papà, mamma e figlia sono sbarcati tutti insieme nell’arcipelago spagnolo.

Pure l’esperto di gossip Amedeo Venza, molto amico del deejay, ha parlato dei rapporti attuali tra i due ex gieffini vip. Ha preferito non sbilanciarsi, dicendo di non sapere se davvero siano tornati assieme (davvero non lo sa? Probabile che, giustamente, voglia che siano i diretti interessati a uscire allo scoperto per primi). Però ha aggiunto che “di certo hanno imparato dai loro errori”.

Per farla breve, i due ex sembra proprio che siano tornati ad essere una coppia. Un risvolto inaspettato, soprattutto dopo che si sono accusati pesantemente e pubblicamente. Lo scontro è finito pure in tv. Verissimo ha dato ampio spazio alla vicenda. La Codegoni ha sostenuto che Basciano l’avesse tradita e addirittura fosse stato violento con lei in alcune occasioni; lui ha smentito tutto ed ha dichiarato che Sophie è stata plagiata dalla madre.

Come si diceva, accuse per nulla soft. Evidentemente il tempo ha portato buoni consigli. La speranza è che ciò che ha detto Venza, ossia che hanno imparato sicuramente dai loro errori, trovi attuazione nella vita quotidiana di tutti i giorni.