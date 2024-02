Sophie-Basciano, parla la Codegoni: “La rabbia è passata”

Da diversi giorni, ormai, si parla insistentemente di un clamoroso ritorno di fiamma, ovvero quello tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Dopo una separazione pubblica piena di accuse reciproche in televisione, pare che i due genitori della piccola Celine Blue stiano cercando di ricucire il loro rapporto. O, almeno, questo è quanto appreso da alcune indiscrezioni riportate da esperti di gossip ed alcuni ben informati. Tra l’altro, entrambi sono sbarcati a Sanremo in occasione del Festival della Musica Italiana per i rispettivi impegni lavorativi. Presente anche la loro bambina, la quale li avrebbe portati a vedersi molto spesso. Ebbene, a seguito delle insistenti voci di gossip, la Codegoni ha rotto il silenzio proprio mentre si trovava nella città ligure.

Nelle ultime ore, è stata rilasciata un’intervista di EG Magazine fatta la scorsa settimana, in cui l’influencer parla dei suoi progetti lavorativi, di sua figlia Celine e della collaborazione con Chi in occasione di Sanremo. Difatti, in questi giorni, Sophie ha lavorato con il settimanale intervistando diversi artisti in gara e altri protagonisti del Festival. Ad ogni modo, alla fine, non poteva mancare la domanda su Alessandro Basciano. L’ex vippona non parlava pubblicamente dell’ex compagno dalle tanto discusse interviste a Verissimo. E proprio in questo momento, in cui si discute di una possibile riconciliazione, ha finalmente svelato quali sono i rapporti con il padre di sua figlia:

Con Ale tutto bene. Quando due persone affrontano un problema, ognuno decide come affrontarlo e la rabbia a volte prende il sopravvento. Però siamo due genitori, la cosa che c’interessa più in assoluto ad entrambi è quella proprio di avere una situazione serena, perché è giusto. Ci siamo amati tantissimo, quindi quando la rabbia passa torna la maturità e la voglia di stare bene soprattutto per il bene di Celine.

Dunque, Sophie non ha parlato di nessun ritorno di fiamma, al contrario delle voci circolate nell’ultimo periodo. Allo stesso tempo, però, ha ammesso di aver trovato un punto d’incontro con Alessandro, motivo per il quale gli incontri in famiglia insieme a Celine sarebbero più frequenti. Inizialmente, infatti, la Codegoni aveva dichiarato di non voler essere presente durante le visite di Basciano con la figlia. Ma, ora, passata la rabbia, le cose sembrerebbero essere cambiate.

In tutto ciò, bisogna aggiungere che, settimane fa, Deianira Marzano aveva ricevuto una segnalazione di una sua seguace, la quale assicurava di aver visto i “Basciagoni” insieme in un locale. Questo suggerirebbe che le occasioni d’incontro non si limitino alla presenza della bambina, ma che i due abbiano iniziato a frequentarsi anche individualmente. A questo punto, resta solo da attendere per scoprire come si svilupperà la relazione tra l’ex coppia e se decideranno di rivelare apertamente una possibile riconciliazione.