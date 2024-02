Sophie Codegoni e Basciano beccati insieme. L’indiscrezione

Deianira Marzano ha pubblicato un messaggio che le è arrivato sul possibile ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Secondo l’utente, la coppia è tornata insieme, ma non vuole dirlo pubblicamente.

Nel messaggio viene sottolineato che i due sono stati visti insieme all’interno di un locale e che quindi sia inequivocabile il fatto che ora vadano di nuovo d’accordo e siano tornati insieme. Ma Deianira ha anche specificato che ci vorrebbero delle foto come prova, per ora la voce non trova conferma.

“Ciao Deia, volevo dirti che ieri sera ero in un locale e sono entrati anche i Basciagoni…ma io mi chiedo, dal momento che sono tronati insieme perché non lo dicono, invece di fare finta di niente? Ma così prendono in giro i follower“

La fine della storia tra i Basciagoni

La coppia ad ottobre ha annunciato la fine della loro storia. Ma la rottura non è stata semplice, anzi, ha portato con sè una serie di accuse e di verità non dette che hanno sottolineato quanto tristezza e dolore ci fossero. A raccontare per prima come mai è finita la relazione, è stata Sophie che è andata ospite da Silvia Toffanin.

La ragazza non solo ha confessato di essere stata tradita più volte dall’ex compagno e del come è venuta a saperlo, ma ha rivelato anche di aver subito molto stress psicologico a causa sua. Non le permetteva di uscire con le amiche o di viversi lavoro e vita sociale in libertà, soprattutto da quando era diventata mamma della piccola Celine.

A queste accuse pesanti, Basciano ha replicato, sempre a Verissimo, negando e addossando molte colpe sull’ex suocera e ad una cartomante, una storia surreale.

Il tutto è continuato tra botta e risposta vari, attraverso frecciatine social, ma anche offese e segnalazioni diverse. Poi la presunta amante di Alessandro è venuta fuori ed ha confessato tutta la verità sulla loro relazione, avuta mentre lui stava ancora con Sophie. È stata infatti questa stessa ragazza, Luzma Cabello, a rivelare all’ex tronista cosa fosse successo e ha scritto una lettera aperta a DiPiù dove ha raccontato i dettagli della relazione.

Poi, dopo qualche settimana, Basciano ha annunciato di andare via dall’Italia, probabilmente anche per far calmare le acque. Sophie continua a condividere scatti con sua figlia, che cresce anche grazie all’aiuto di sua madre Valeria.

Secondo questa segnalazione arrivata a Deianira, però, sembra che tra i due ora ci sia un riavvicinamento, se fosse vero non è detto che la coppia sia tornata insieme.