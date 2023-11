Luzma Cabello: “Basciano? Che notte d’amore a Ibiza, vi dico tutto”

Su DiPiù è stata pubblicata una lettera rivolta a Alessandro Basciano. Ad averla mandata è stata la sua presunta amante, Luzma Cabello, colei che gli avrebbe fatto compagnia ad Ibiza.

La ragazza ha raccontato di aver parlato con Sophie Codegoni e di averla aiutata ad aprire gli occhi sul suo compagno. Mentre Alessandro Basciano ha negato di aver tradito la madre di sua figlia, lei ora lo sbugiarda.

La Cabello spiega, nella lettera, di averlo conosciuto nel 2021 a Madrid e fu lui a contattarla tramite i social. Da quel momento sarebbe nata una vera e propria relazione tra i due. Anzi, Luzma ha rivelato anche che le è stato regalato un anello e che è stata presentata non solo alla sua famiglia, ma anche al suo primo figlio. Poco dopo però, a causa dei suoi atteggiamenti “passivi- aggressivi”, lei lo avrebbe lasciato.

La Cabello ha raccontato che poco dopo Basciano è entrato nella Casa del Grande Fratello, dove ha iniziato a frequentarsi con Sophie. Dopo l’uscita dal programma, passato del tempo, sarebbe stato il manager di lui ad averla contattata per passare dei giorni insieme ad Ibiza.

“Qualche giorno dopo, il tuo manager si è rifatto vivo per dirmi che volevi invitarmi a Ibiza e passare qualche giorno insieme. Io in realtà non ti avevo cancellato dal mio cuore e ho accettato. Quando sono arrivata, c’eri tu ad aspettarmi in aeroporto. Ci siamo abbracciati forte come non mai. La sera siamo andati a cena, c’era anche il tuo agente. Per avere un momento solo per noi mi hai chiesto di seguirti e, una volta soli, ci siamo dati un bacio appassionato tanto che non riuscivamo a staccare le nostre labbra per tornare al tavolo“

La ragazza ha raccontato di essere stata con lui tutta la serata in discoteca, proprio come si intuiva dai video che sono stati diffusi a Verissimo. Qui i due venivano mostrati in atteggiamenti molto intimi. A fine serata, Luzma ha rivelato di aver passato la notte con lui in una villa: “Abbiamo passato la notte insieme, giurandoci tutto il nostro amore“.

La verità raccontata a Sophie

Da quel momento in poi, secondo quanto riferito dalla ragazza, lui avrebbe cambiato atteggiamento. Le avrebbe chiesto di non pubblicare le foto scattate insieme perché la sua ex (riferendosi a Sophie) e sua mamma “fanno scenate per tutto”.

“Prima di ripartire, sul tuo cellulare è arrivato un messaggio di Sophie e ho visto che accanto al suo nome c’era un cuore e un orsetto. Immediatamente sono partite le tue spiegazioni confuse, mi hai detto che dovevo rilassarmi perché mi amavi”

Dopo il viaggio Basciano non le avrebbe più risposto al telefono. La ragazza è venuta a sapere delle foto uscite sul giornale e della spiegazione che Alessandro avrebbe dato a Sophie. La Cabello è stata infatti definita da lui “una turista inglese”. Così, rattristita molto per la cosa, Luzma avrebbe deciso di contattare la Codegoni per raccontarle la verità.

“È stata una scelta sofferta, ma ho fatto bene perché immediatamente ci siamo rese conto che ci stavi manipolando entrambe. Le ho mandato le schermate dei messaggi che ci siamo inviati e l’unica foto che avevo scattato con le tue cose accanto. Non volevo rendere pubblica questa cosa, anche se poi il mio nome è stato fatto. E tu, dopo quello che è successo, invece di chiedere scusa sei andato in tv a mentire ancora su di noi“.

La ragazza ora ha quindi deciso di parlare pubblicamente, non potendone più delle presunte bugie di Basciano. Ora ci si aspetta una risposta da parte del deejay.