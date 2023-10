Verissimo, le giravolte di Basciano: critiche feroci anche su Toffanin

Alessandro Basciano e Verissimo, atto secondo. Il deejay è tornato a farsi intervistare da Silvia Toffanin per controreplicare all’ex Sophie Codegoni. Anche stavolta, però, è risultato poco convincente. E infatti sui social centinaia e centinaia di commenti sono piovuti contro di lui. Pure la padrona di casa, la conduttrice, ha inanellato non pochi biasimi in rete. Diversi coloro che l’hanno definita poco adatta innanzi a determinate situazioni.

“Ho visto l’ultima intervista – ha esordito Basciano -, ho pensato che certe cose sono state troppo eccessive, perché dette a caldo, ci eravamo lasciati da poco. L’ho vista risoluta, fredda e decisa in quello che sta facendo, ma si è dimenticata qualche tassello. Forse le persone che le stanno vicino avrebbero potuto consigliarla in modo diverso. L’impulsività fa fare cose sbagliate e io ne so qualcosa. Sicuramente ci sono state situazioni ambigue, ma non c’è una prova che certifica che io l’abbia tradita”.

Il discorso di Basciano avrebbe una logica se non fosse lui medesimo a pronunciarlo. La credibilità è dettata dalla coerenza e sentire proprio il deejay parlare dell’impulsività altrui è alquanto stucchevole. Ma si proceda. “Lei – ha aggiunto – non vuole tornare sui suoi passi, a questo punto nemmeno io. Ora vedo una persona diversa, molto fredda. Io non sarei mai stato cattivo come lo è stata lei. La base di verità c’è in quello che ha detto. Il parto e Ibiza… poi però la rivede a suo modo”.

Ma come? Fino a sette giorni fa lacrime a non finire, “sono ancora innamoratissimo”, ed ora nemmeno lui sarebbe disposto a tornare sui suoi passi? Che giravolte e beato chi ci capisce qualcosa. Ma la chicca vera arriva subito dopo. “Io so che va fuori, movida, cene, ristoranti. Se tu pensi solo alla tua immagine a livello mediatico e del resto non ti interessa nulla, ti fai solo gli affari tuoi, sei incoerente. Io vado per lavoro nei locali, non nella movida. Seleziono anche dove farmi trovare”. Come come come? Che dovrebbe fare Sophie? Indossare un velo nero, assumere un atteggiamento luttuoso, e chiudersi in casa?

Si è poi parlato del presunto tradimento di Basciano con Luzma Cabello. Nulla di nuovo sotto al sole. Il deejay ha negato di essere andato a letto con la spagnola, sostenendo che semplicemente lei sia in cerca di visibilità. Ha poi dichiarato di essere in possesso di contenuti “borderline” di Sophie ma che per rispetto non li renderà pubblici. Che anima pia!

Infine largo alla grave accusa della Codegoni, che la scorsa settimana ha detto di aver ricevuto uno schiaffone da Basciano per una situazione futile verificatasi a Mykonos:

“Non le ho dato uno schiaffo. C’è stata una colluttazione forte tra me e il mio manager, lei ha interagito e si è messa in mezzo. La dinamica non è una questione di gelosia ma di lavoro. Loro erano allegri, si erano bevuti un bicchiere, e questo non è reato. Poi Sophie mi chiede, dopo due ore che suonavo, se poteva andare dove dovevamo andare a cena. Io stavo finendo di suonare davanti a 4 mila persone, una bolgia. Lei nel mentre si allontana e chiede al manager di accompagnarla in camera. Lui, al posto di restare sul posto di lavoro, l’accompagna. E al posto di rimanere al mio fianco e tirarmi fuori dalla consolle, non torna. Così vado in camera, arrabbiato, stanco e litigo con il mio manager in modo brusco. Lei si intromette e viene allontanata. Sono volati gli schiaffi con il manager, non con Sophie. Non so perché dice che lo schiaffo le sia arrivato a lei. Mi chiedo anche io perché mi voglia infangare?”

Dunque secondo il deejay la Codegoni ha raccontato una balla colossale. Ognuno tiri le sue conclusioni e decida a chi crede. L’impressione è che a versione di Basciano faccia un po’ acqua da tutte le parti.

Le critiche social a Basciano e Toffanin

Basciano sui social è stato travolto dalle critiche venendo definito “ratto”, “ridicolo”, “maschilista”, “egoriferito”, “egocentrico”, “manipolatore”, etc etc. Pure la Toffanin non si è salvata. Diversi i telespettatori che l’hanno ritenuta troppo morbida nei confronti dell’ospite. “Imbarazzante”, ha tuonato una donna. Un’altra: “A me lascia di pietra l’atteggiamento della Toffanin. Mi raccomando, continuate a dire che è una grande professionista”. “Ma quelli che magnificano la Toffanin, che droghe prendono?”, un altro commento al veleno contro la conduttrice. E ancora: “Trovo aberrante che la Toffanin abbia dato di nuovo la parola a un manipolatore violento. L’unico posto in cui dovrebbe essere è il tribunale, dove spero Sophie lo porti presto”.